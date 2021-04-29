土洋法人同步看好長榮 目標價喊上144元

貨櫃三雄持續是市場焦點，土洋法人近期陸續發出相關報告，同步喊買長榮（2603），目標價更是節節升高，繼日前美系外資目標價喊上101元後，先後有兩家本土法人再將目標價調高到102元、103元，最新本土法人報告重申買進，目標價則是調高至144元。

本土法人表示，全球第一大貨櫃航商馬士基日前調高今年基本盈餘預測(EBIT)90～110億美元，預估今年全年都將呈現供不應求的情況，將持續到第4季。

法人強調，第1季淡季時無法解除「塞港、缺船、缺櫃」的情況，後續將進入旺季，情況只會更嚴重，將造成運價持續飆漲。

法人統計全球新船訂單，BIMCO(波羅的海國際航運公會)預計，今年將交付新船79萬TEU，年減7.9%，為2004年來貨櫃船舶交付最低水平；預估明年新船下水量也將減少。

法人指出，全球缺船下，未來2年恐仍是供不應求；根據4月28日Alphaliner統計，長榮待交新船68.9萬TEU，占長榮目前船隊運力51.2%。

法人看好長榮營運，預估今年底每股淨值43.58元，以3.3倍P/B推算，目標價144元，重申買進。

長榮今（29）日以77.8元開高，一度拉升至78.4元，盤中翻黑，一度下滑至74.6元，午盤後再翻紅；陽明（2609）、萬海（2615）也是開高震盪的表現。