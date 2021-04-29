千金股添新血、力旺新登場 台股首見十千金

聯發科今(29)日一開盤就漲停鎖死，帶動高價千金股IC設計股的漲勢，矽智財（IP）廠商力旺（3529）開高後直衝上漲停1,030元鎖死，新千金股登場，加上富邦媒（8454）也奮力重新站上千元，台股盤中首見十千金。

力旺首季合併營收5.9億元，季增20.1％，年增43.6%，歸屬母公司業主淨利2.9億元，年增65.7%，每股純益3.93元，單季獲利創新高；基本面表現亮眼外，先前力旺也獲美系外資看好，首評力旺，給予買進評等，目標價上看1,100元。

力旺今日以944元開高後急拉上漲停1,030元，創下歷史新高，且擠進千金股行列，加上富邦媒也奮力站上千元，一度拉升至1,005元，台股首見十千金。