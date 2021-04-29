台股戰萬八 「雙G」ETF價差、股息兩頭賺

在台股驚漲之際，5G與ESG等「雙G」概念股仍扮演盤面主流，兩者分別代表著高成長與優質高息兩大關鍵，法人說，想參與台股攻堅行情，卻又擔憂個股風險的投資人，仍可利用相關ETF做為資產配置選項。

台股在電子、金融、傳產族群同步走強下，類股維持輪動走勢，追價買盤意願高漲，台灣加權指數連續多日站穩萬七，隨著本周重量級電子股法說會與財報陸續出爐，加上外資在上周已逢低回補電子股，皆有利於資金回流電子股，指數將有望再挑戰新高、衝向萬八。

環顧目前台股市場上的領軍族群，「雙G」主題ETF中，今年來表現最佳者，都優於台灣加權指數約18%漲幅的成績。其中，在5G主題中表現最佳者為國泰台灣5G+（00881），今年以來的報酬率達到21.05%，主因其一次涵蓋了台灣5G+電動車概念股，表現不僅擊敗大盤，更拔得科技主題ETF的頭籌。

在ESG面向，目前年度績效最佳者則為國泰永續高股息（00878），在全球近年來興起的ESG趨勢下，其今年以來報酬率也高達19.88%。同時，00878也是目前國內唯一一檔同時兼顧ESG+高股息的ETF，打破投資人「高股息ETF只能放著領息而不能期待有好績效」的刻板印象，讓投資人不僅能每季領配息，也能賺價差。

隨著進入後疫情時代，台灣經濟持續復甦，上市櫃公司獲利不斷創新高，ETF配息也有望跟著成長。以國泰永續高股息ETF為例，其主要持股華碩（2357）、仁寶（2324）、英業達（2356）、光寶科（2301）等，殖利率約落在5.3~6.9%，加上去年獲利表現亮眼，今年以來股價表現強勢，亦帶動00878淨值創新高。

觀察其持股中，已公告現金股利的成分股估算，00878預期今年指數殖利率可望達4.5%以上，有機會成為配息金額成長最多的ETF。去年00878配息曾受到規模大增，而出現被稀釋的情況，但目前配息情形已漸入佳境，預期今年將可完整參與成分股除息，且時序上進入5~6月後，其成分股將陸續開始除息，想要完整參與00878每季配息及填息的機會，現在即可進場持有布局。

法人表示，談到高成長，5G與電動車依舊是今年科技產業進步的主動能，國泰台灣5G+ ETF基金經理人蘇鼎宇表示，隨著 5G、雲端計算、物聯網和人工智慧等技術不斷進步，全球晶片短缺持續延燒，聯電（2303）受惠晶圓代工產能吃緊，預期今年12吋與8吋晶圓代工漲幅分別有望達到3成與4成的水準，此外，28nm的新增產能逐季開出，在良率穩定與客戶需求強勁下，將有利於整體ASP提升，正面看待聯電後市展望。

法人說，00881近期新增的成分股信邦（3023），其車用產品約30%與電動車相關，因受惠車市持續復甦，信邦在電動車部分不僅增加新顧客，充電站也打入歐系兩大業者，今年第1季車用產品出貨占比提高，可望帶動公司全年營收上修。投資人可拉長投資心態，利用定期定額00881方式參與5G與電動車兩大趨勢產業的成長。