凱基證券推「存股一條龍」 退休生活不用愁

依據內政部統計處與中央健康署數據顯示，國民平均每人月消費支出為2.2萬元，65 歲以上國人平均每人的醫療費用每年約為7.2萬元，在不計入長照費用以及休閒娛樂費用下，一個月最少要準備近3萬元的基本支出；再以國人平均餘命減去退休年齡65歲，即國人可享有有近16年的退休生活來計，退休金準備應要高於576萬元。對大多數民眾而言，如何在還有經濟創造力的時間提早準備，以及儘可能為自己創造更多的被動收入，善用凱基證券「存股一條龍-存、借、貸」聰明理財法，就能一步步完成預定的退休規劃。

凱基證券表示，定期定額存股與ETF現下已是長期投資的不二法門之一，利用時間複利的加乘效果加上有紀律的執行，讓退休生活不為錢煩惱。凱基證券推出「存股一條龍-存、借、貸」聰明理財法，為投資人創造三重投資效益。對於沒有太多時間研究個股的投資人而言，由於ETF投資一籃子標的，因此可降低投資人重壓單一個股的波動。

以台灣最知名的元大台灣50ETF（0050）為例，該檔ETF追蹤臺灣50指數，成分股涵蓋台灣證券市場中市值前五十大的上市公司，自2003年成立以來平均年化報酬率達11%，表現相當突出，可作為定期定額的首選。

若投資人行有餘力，可再搭配一檔波動較低的債券型ETF進行定期定額，例如，國泰投資級公司債ETF（00725B），主要投資於高信用評等的債券，自2018年成立以來每年的平均報酬率達7.5%。若每個月以定期定額方式投入此兩檔ETF各1萬元，在未來年化投資報酬率維持不變的情況下，10年後可累積近383萬元的資金，若將天期拉長至20年，更可累積近1,295萬元，可用來支應退休後的生活開銷。

凱基證券說，可以在存股期間結合「股票出借」服務，將持有的股票做出借，活化閒置股票，客戶可自行決定出借費率，賺取額外的出借收入。而長期投資的過程中，難免會碰到資金急用需求，凱基證券提醒投資人可善用證券不限用途款項借貸服務，運用手上的股票直接向券商貸款，就不必在急需用錢時變賣股票。上述兩項服務皆可線上e申辦，讓資金累積更加靈活。