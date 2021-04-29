快訊

鄭文燦證實：諾富特飯店1名主管染疫 400多人撤離至少14天

7旬染疫男跳舞「沒戴口罩百人照」曝光 舞蹈教室回應了

凱基證券推「存股一條龍」 退休生活不用愁

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
善用凱基證券「存股一條龍」聰明理財法，輕鬆完成預定的退休規劃。（凱基證券/提供）
善用凱基證券「存股一條龍」聰明理財法，輕鬆完成預定的退休規劃。（凱基證券/提供）

依據內政部統計處與中央健康署數據顯示，國民平均每人月消費支出為2.2萬元，65 歲以上國人平均每人的醫療費用每年約為7.2萬元，在不計入長照費用以及休閒娛樂費用下，一個月最少要準備近3萬元的基本支出；再以國人平均餘命減去退休年齡65歲，即國人可享有有近16年的退休生活來計，退休金準備應要高於576萬元。對大多數民眾而言，如何在還有經濟創造力的時間提早準備，以及儘可能為自己創造更多的被動收入，善用凱基證券「存股一條龍-存、借、貸」聰明理財法，就能一步步完成預定的退休規劃。

凱基證券表示，定期定額存股與ETF現下已是長期投資的不二法門之一，利用時間複利的加乘效果加上有紀律的執行，讓退休生活不為錢煩惱。凱基證券推出「存股一條龍-存、借、貸」聰明理財法，為投資人創造三重投資效益。對於沒有太多時間研究個股的投資人而言，由於ETF投資一籃子標的，因此可降低投資人重壓單一個股的波動。

以台灣最知名的元大台灣50ETF（0050）為例，該檔ETF追蹤臺灣50指數，成分股涵蓋台灣證券市場中市值前五十大的上市公司，自2003年成立以來平均年化報酬率達11%，表現相當突出，可作為定期定額的首選。

若投資人行有餘力，可再搭配一檔波動較低的債券型ETF進行定期定額，例如，國泰投資級公司債ETF（00725B），主要投資於高信用評等的債券，自2018年成立以來每年的平均報酬率達7.5%。若每個月以定期定額方式投入此兩檔ETF各1萬元，在未來年化投資報酬率維持不變的情況下，10年後可累積近383萬元的資金，若將天期拉長至20年，更可累積近1,295萬元，可用來支應退休後的生活開銷。

凱基證券說，可以在存股期間結合「股票出借」服務，將持有的股票做出借，活化閒置股票，客戶可自行決定出借費率，賺取額外的出借收入。而長期投資的過程中，難免會碰到資金急用需求，凱基證券提醒投資人可善用證券不限用途款項借貸服務，運用手上的股票直接向券商貸款，就不必在急需用錢時變賣股票。上述兩項服務皆可線上e申辦，讓資金累積更加靈活。

延伸閱讀

全民瘋股 開戶人數大成長

唐綺陽星座運勢週報：獅子理財相信自己 魔羯喜歡另類桃花

24歲存款不到5萬「壓力山大」 她急問：該如何投資理財...

掌握高檔存股行不行？ 善用6心法 領息兼抗風險

相關新聞

台股漲幅今年稱冠全球 謝金河：秤秤自己手上個股斤兩

過去三○年，唱衰台灣成了主調，很多人把台灣說得一無是處，甚至連「鬼島」的字眼也跑出來了，台灣人的信心跌到谷底，有很長的時間，台灣的ＧＤＰ在四小龍敬陪末座，台灣經濟成長率、人均所得遠遠落後南韓，談到股市，大家拿台灣跟中國深滬、香港股市來比...

1張財報撐台股 台股企業Q1獲利好到爆

台股上市櫃在震出七六八四億元歷史天量後，由績優的聯發科及聯電帶頭，短暫拉抬過高，而後漲價聲頻傳的傳產航運、鋼鐵、造紙以及金控股再度拉升，推升指數持續創歷史新高，在第一季報陸續公布前，預期大多將有好成績...

5月資金新樂園 布局首選這幾種龍頭股

豐沛的資金與強勁的企業獲利，兩股力量簇擁台股奔向17500點。向來扮演台股主攻要角的電子股，四月份略顯疲態

凱基證券推「存股一條龍」 退休生活不用愁

依據內政部統計處與中央健康署數據顯示，國民平均每人月消費支出為2.2萬元，65 歲以上國人平均每人的醫療費用每年約為7....

台股戰萬八 「雙G」ETF價差、股息兩頭賺

在台股驚漲之際，5G與ESG等「雙G」概念股仍扮演盤面主流，兩者分別代表著高成長與優質高息兩大關鍵，法人說，想參與台股攻...

聯發科漲停！00881拚新高、工業+藍籌30跟著飆漲

晶片龍頭聯發科（2454）營運展望強大，不但上調全年財測還加發優渥股息，外資圈最高目標價一口氣喊上2,000元，激勵29...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。