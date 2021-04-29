聯發科開盤漲停鎖死 逾6,000張排隊等買

過去三○年，唱衰台灣成了主調，很多人把台灣說得一無是處，甚至連「鬼島」的字眼也跑出來了，台灣人的信心跌到谷底，有很長的時間，台灣的ＧＤＰ在四小龍敬陪末座，台灣經濟成長率、人均所得遠遠落後南韓，談到股市，大家拿台灣跟中國深滬、香港股市來比...

2021-04-29 08:51