聯發科開盤漲停鎖死 逾6,000張排隊等買
聯發科（2454）法說會報佳音，今(29)日一開盤就跳空漲停鎖死，以1,185元開出，超過6,000張以漲停及市價排隊等著買，早盤挑戰亞德克-KY第七高價股地位。
聯發科第1季每股純益16.21元，首季營收首度突破單季千億元，預估第2季以美元兌新台幣匯率1：28.2計算，單季營收將約1,188~1,275億元，將季增10~18%，年增76~89%；毛利率估計為45％加減1.5個百分點。
聯發科執行長蔡力行表示，今年營收年增幅度至少4成，全年毛利率目標44~46%；法人認為，今年營收可望再創新高。
聯發科今日以1,185元漲停開出後鎖死，早盤一度超過亞德克-KY，擠進第七高價股；亞德客（1590）早盤以1,200元開高後股價翻黑，一度下滑至1,170元，盤中跌幅0.41%。
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