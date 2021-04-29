聯發科跳空漲停 台股漲79點開在17,646點、再創新高

昨日美股續呈狹幅整理，四大指數收盤全數下跌，不過台股今日逆勢開漲79點，開在17,646點，再刷新歷史新高，早盤在聯發科（2454）鎖漲停、台積電（2330）走揚下，加權指數漲逾百點，站上17,700關卡。

在美股方面，拜登正式公布調升富人稅計劃與傳聞相同，因此早盤標普500表現大致平淡，而且投資人等待盤中FOMC會議結果，及蘋果、臉書、高通等科技巨頭於盤後發布財報，壓抑整體股市全日呈現狹幅整理，未有明顯波動。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌164點，或0.48%，收在33820點；標普500指數下跌3點，或0.08%，收在 4183 點；Nasdaq指數下跌39點，或0.28%，收在14051點；費半指數下跌47點，或1.46%，收在3178點。

統一投顧指出，台股量價配合得宜，類股輪流表態上漲，帶動指數連續創高走勢。基於全球疫苗持續施打，景氣復甦確立，加上Fed重申寬鬆基調，國際股市資金持續充沛，有利多頭行情延續。本周美股、台股財報重頭戲，第1季獲利與第2季展望利多頻傳，有助台股持續向上攻堅，建議持續偏多操作。可布局財報展望佳、報價上揚及具有殖利率題材的類股，如航運、鋼鐵、塑化、造紙、水泥、面板、銅箔、主機板及半導體等族群。