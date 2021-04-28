台股跌28點收17,567點 成交量衝上5,000億元

亞股漲跌互見，連帶台股今（28）日呈現高檔震盪整理，在台積電（2330）續弱，下跌8元，跌破5日均線，導致台股終場下跌28點，收在17,567點；而成交量再度突破5,000億元關卡，來到5,064.77億元。

台股早盤再度逼近歷史新高點，一度上漲33點，來到17,628點，不過在長榮（2603）、聯電（2303）等開高走低影響下，指數數度回測盤下，最低一度下跌98點，來到17,497點；而中小型股櫃買市場也下跌0.72點，收在213.77億元。

盤面上，面板股持續受到資金青睞，彩晶（6116）攻上漲停、友達（2409）及群創（3481）漲幅也在4%之上。此外，第一銅（2009）、欣興（3037）、華新（1605）等也受惠於多方氣盛，股價逆勢衝上漲停。

日盛投信表示，ECB上周決議按兵不動，Fed持續寬鬆鴿派政策，因而美債殖利率自4月以來持續回落，國際股市資金充沛，預期將有利延續近期市場的風險偏好。大盤原由金融、傳產領軍攻高，之後交由電子接棒，由此可見盤面上類股仍維持著良性輪動的格局，現階段量價齊揚未改偏多態勢，台股後市不看淡。