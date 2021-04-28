台股季配息ETF添新兵！中信投信將募集半導體國家隊ETF

台股將有國家隊半導體ETF！看準半導體商機，富邦投信和中信投信雙雙遞件申請台灣半導體指數資格認可，並由中信投信率先取得半導體ETF的募集核准函。該投信28日新聞稿指出，ETF正式名稱定為「中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF」，除了將投資台灣兼具ESG和高半導體營收的成分股，並跟進多次配息趨勢，每季都配息。傳出該ETF將於5月底到6月募集，有興趣的投資人可留意。

中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF也將是國內第3檔季配息的台股ETF，此前國泰永續高股息（00878）、永豐台灣ESG（00888）設計季配息，加上題材熱門，都廣受投資人歡迎，這次中信投信主打國家隊半導體的ETF，料也有不錯熱度。

中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF追蹤「ICE Factset臺灣ESG永續關鍵半導體指數」，2020年伴隨我國半導體產業成長，指數上漲57.9%，明顯優於加權指數的22.8%。該指數另有個股權重投資限制，預期不像元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）等重押台積電（2330），但指數表現並不輸權王，2020年台積電不含權息的漲幅為60%。

中信投信指出，今年以來到26日為止，該指數上漲8%，持續繳出正報酬，反映市場買盤仍追捧半導體股，進一步分析，相關原因來自全球5G商機成長，電動車需求也飛快增加，台灣半導體同時有美中科技戰下的轉單及競爭優勢，更是商機核心所在。

中信半導體ETF網羅台灣各半導體次產業的龍頭，包括台積電、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等都納入成分股。想掌握半導體商機的投資人，可留意募集訊息。