超微盤後股價大漲 祥碩漲停領軍概念股同慶
超微公司（AMD）調高今年營收預測，財報及財測展望佳激勵盤後股價大漲，台股相關概念股則由祥碩（5269）領軍，盤中衝上漲停1,240元鎖死。
超微公布第1季獲利5.55億美元，每股獲利0.45美元，高於上年同期1.62億美元，每股收益0.14美元；經股票薪酬和其他因素調整後，超微每股收益為0.52美元，去年同期為0.18美元；營收從上年同期17.9億美元增至34.5億美元。
超微上季因資料中心事業銷售額增長一倍多，營收創歷史新高，超微調高今年營收預測，預估第2季營收36億美元，優於分析師所估的32.8億美元；今年營收年增率由原先的37%調高至50%，以去年營收96.7億美元估算，今年營收上看146.5億美元。
超微正常交易時段收盤跌幅0.2%，收在85.21美元，但股價在盤後交易大漲逾4%；超微盤後大漲，激勵台股超微概念股的表現，尤以祥碩表現最為搶眼，股價以1,160元開高走高一路衝上1,240元漲停鎖死。
祥碩去年營收69.8億元，年增86.5%；毛利率51.93%，年增2.15個百分點；稅後純益29.3億元，年增203%，每股純益44.16元，創下新高；受惠於英特爾及超微推出新伺服器平台，有助祥碩的營運成長，法人看好今年獲利表現。
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