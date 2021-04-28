台股高檔震盪 台股認購權證夯
台股今（28）日呈現高檔震盪，早盤再逼近歷史高點，盤中震盪整理，連帶權證市場表現持續熱絡，中場成交量來到39.56億元，占大盤成交金額比例為1.06%，而認購權證成交金額比例維持在90%之上，達96.7%；而認售成交金額比例則降至3.30%。
市場持續看好台股後市表現，帶動連結加權指數 （IX0001）的臺股指凱基07購27（083149）成為盤中交投最熱絡的權證。
而盤面類股表現活潑，友達（2409）開高走高，再刷新波段新高，進而帶動成交前十名的熱門權證中，友達認購權證上榜四席；而長榮（2603）股價也持續攀高，帶動連結長榮的認購權證也上榜兩檔，其餘為彩晶（6116）以及群創（3481）。
標的股權證金額前五名為長榮、群創、友達、聯電（2303）以及聯發科（2454）；受惠於買盤追捧，中石化（1314）、長榮航（2618）華新（1605）、南電（8046）、原相（3227）、力旺（3529）以及晶技（3042）等盤中權證成交金額已超越昨日全日總量。
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