聯發科擠下百貨股王富邦媒 躋身第八高價股

聯發科（2454）法說會將在今（28）日收盤後登場，股價早盤守穩在紅盤，持續成為多頭指標，繼擠下鴻海（2317）奪市值第二大公司之後，趁著百貨股王富邦媒回測千元大關之際，挑戰第八高價股地位。

台股今日開高後震盪，盤中跌勢略有加重，台積電（2330）開低，今日盤後將召開法說會的聯電（2303）則是開高後走跌，盤中由紅翻黑，聯發科企圖守住紅盤，成為多頭指標，意外造成九千金排名的小變化。

聯發科3月合併營收401.4億元，首度突破400億元大關，創單月新高，首季合併營收突破千億元達1,080.3億元，改寫單季營收新高，超越財測高標；法人看好聯發科首季財報表現，預估每股純益有機會上看15元。

富邦媒（8454）3月合併營收約為61.1億元，年增17%，再創歷史同期新高；第1季合併營收183.6億元，創單季歷史次高佳績，年增21.6%；因應營運續攀高峰的情況，近期釋出將擴大招聘500名員工的消息。

台股九千金亮相以來，富邦媒及聯發科股價相差不大，原本分別排名第八及第九千金，聯發科為近期電子股反攻的重要指標，股價持續往上創高，富邦媒則是跌破千金，千金股排名出現些微變化。

聯發科今日以1,075元開高，一度衝達1,090元，富邦媒則以980元平盤開出，一度拉升至1,005元，盤中企圖再戰千元，聯發科站穩第八高價股。