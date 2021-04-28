快訊

逆轉！紅火案更二審宣判 辜仲諒一審判9年 今獲判無罪

二外資上修欣興目標價、最高至165元 盤中奔漲停

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
欣興董事長曾子章。報系資料照
欣興董事長曾子章。報系資料照

PCB大廠欣興（3037）公布第1季毛利率高達17.2%，一舉打敗所有外資預測，花旗環球、野村證券最新報告一致看好ABF載板供不應求，加上市場對於BT載板等需求節節攀高，欣興營運可望續強爆發，分別上修目標價到165元、134元，利多助攻欣興28日大漲直奔漲停。

花旗表示，欣興首季毛利率達17.2%，大幅優於市場平均預測的13-14%，包括載板供不應求推升報價大漲、欣興投資收益搭上台股飆漲表現亮眼，是推動業績的兩大因素。

第2季欣興揮別火災衝擊，花旗預測，產能利用率進一步改善，配合新訂單導入，整體生產規模放大且載板的價格持續調高，利潤成長幅度擴大。推估本季欣興毛利率可達19.5%，營益率8.5%，每股純益（EPS）上修到1.29元。

花旗同步調高對欣興今、明年EPS預測至6.22元、8.36元，並補充實際獲利仍可能有再度上修空間，主要來自投資收益增加以及先前火災認列的保險收益。而2022年獲利較2021年有不小成長，歸因欣興的S1廠完全復工帶動高階ABF和BT載板加速放量，還有龜山及楊梅廠下半年大幅放量。

野村則對欣興第1季財報表達驚豔，認為後續在ABF載板確定缺到2022年，許多客戶和欣興下單給予補貼，並願意接受更高的報價，以及BT載板受惠手機AP、SSD／DRAM、挖礦等需求也供不應求，欣興成長可期，2021-2022年EPS上修到5.3元、6.7元。

欣興 花旗 毛利率

延伸閱讀

經濟日報社論／花旗放棄亞洲消金市場的啟示

花旗去年獲利衰退逾3成 在台4家外銀中最慘

路透：星展、渣打、華僑銀等將競標花旗退出的消金業務

花旗退出台灣等13地消金，3個關鍵原因！不只是為了攻高資產族這麼簡單

相關新聞

摩根大通示警陸股不祥之兆 謝金河：兩岸股市開始走出不同方向

財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文以「摩根大通示警：陸股的不祥之兆！」為題，他表示，兩岸三地股市最近出現完全不同調的走勢，...

美股狹幅整理 台股漲14點開在17,610點

美股狹幅整理，四大指數收盤跌多漲少，連帶台股今（28）日開盤上漲14點，開在17,610點，台積電（2330）、聯電（2...

市場買小不買大 台股資金追捧銅板股

台股昨（27）日在台積電等大型權值股小拉尾盤下，助推加權指數續改歷史新猷，收盤17,595點與上市櫃總市值59.04兆元...

景氣回升，股市萬七！航運股、塑化股和鋼鐵股，現在還可以加碼嗎？

行情陷入來回震盪激烈的情況，成交量更屢次爆出新天量，依照吾人過去的經驗，在相對高檔位置出現爆量、及屢屢留上影線的話，就要特別警戒。目前的確是有這樣子的味道，雖然一時半刻並沒有確定作頭的現象，還是要留意是否有主力或大股東「下車」的情況。

美財報周 台系相關廠樂觀向前衝？

萬寶投顧陳子榕指出，週一(4/26)股匯雙雙發威，新台幣收盤正式突破28元關卡，收在27.959元，創24年來新高；而台股在驚驚漲的格局中，再度創下歷史新高，並留下一個漂亮的多方缺口，盤中晶圓雙雄台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)聯袂拉抬，聯發科(2454-TW)股價也順勢奔上新高1,100元。

台股過熱？ 國發會：有基本面支撐

國發會昨天公布三月的景氣燈號，連續兩個月出現代表景氣熱絡的紅燈，九項指標中又以股價指數年增率百分之五十九最高，至於台股是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。