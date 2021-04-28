二外資上修欣興目標價、最高至165元 盤中奔漲停

PCB大廠欣興（3037）公布第1季毛利率高達17.2%，一舉打敗所有外資預測，花旗環球、野村證券最新報告一致看好ABF載板供不應求，加上市場對於BT載板等需求節節攀高，欣興營運可望續強爆發，分別上修目標價到165元、134元，利多助攻欣興28日大漲直奔漲停。

花旗表示，欣興首季毛利率達17.2%，大幅優於市場平均預測的13-14%，包括載板供不應求推升報價大漲、欣興投資收益搭上台股飆漲表現亮眼，是推動業績的兩大因素。

第2季欣興揮別火災衝擊，花旗預測，產能利用率進一步改善，配合新訂單導入，整體生產規模放大且載板的價格持續調高，利潤成長幅度擴大。推估本季欣興毛利率可達19.5%，營益率8.5%，每股純益（EPS）上修到1.29元。

花旗同步調高對欣興今、明年EPS預測至6.22元、8.36元，並補充實際獲利仍可能有再度上修空間，主要來自投資收益增加以及先前火災認列的保險收益。而2022年獲利較2021年有不小成長，歸因欣興的S1廠完全復工帶動高階ABF和BT載板加速放量，還有龜山及楊梅廠下半年大幅放量。

野村則對欣興第1季財報表達驚豔，認為後續在ABF載板確定缺到2022年，許多客戶和欣興下單給予補貼，並願意接受更高的報價，以及BT載板受惠手機AP、SSD／DRAM、挖礦等需求也供不應求，欣興成長可期，2021-2022年EPS上修到5.3元、6.7元。