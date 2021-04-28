摩根大通示警陸股不祥之兆 謝金河：兩岸股市開始走出不同方向

財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文以「摩根大通示警：陸股的不祥之兆！」為題，他表示，兩岸三地股市最近出現完全不同調的走勢，台股氣勢如虹，中國深滬港股市表現疲弱，「現在台灣的貨幣供給快速上升，中國大陸逐漸下降，兩岸股市開始走出不同的方向」。

謝金河說，台股今年氣勢如虹，截至4月27日，漲幅19.27%，中國深滬港股市表現疲弱，深圳成份指數今年下跌8.5%、滬深300指數下跌2.57%、去年下跌的恒指，今年小漲6.3%，國企指數下跌2.57%，台股量價俱揚頻創新高，深滬港股市頻頻出現意外跌勢。

謝金河舉例，包括立訊、中興通訊、歐菲光、歌爾都出現腰斬等級的跌幅，最近順豐控股首季突然傳出虧損，股價立即腰斬；指紋辨識晶片廠滙頂科技股價從388元跌至99元人民幣，AI晶片的寒武紀大跌逾8%，從297跌到119元人民幣，紫光從139.5元跌至17.52人民幣，創上市新低；在深滬港股市的上市公司，最近頻頻出現跳水式的下跌，且跌下去通常彈不上來。

謝金河指出，投資銀行摩根大通最近示警，預告陸股有不祥之兆，中國企業正遭到內外夾擊，馬雲及阿里受到的驚嚇引來全球關注，中國的反壟斷法上綱，衝擊阿里、騰訊、美團及京東等大型企業；另一方面，美國資本市場強力監管中資企業，中資企業紛紛回歸香港股市。此外，中國的貨幣供給正快速下降，顯然從中國及香港流出的資金，比大家想像的還要可觀。

謝金河強調，過去國人唱衰台灣的時候，最喜歡說：大陸拼經濟，台灣拼文革！台股過去資金大量外流，股市交易量少，本益比低，大家都沒有信心。現在兩岸正倒轉過來，大陸重返文革，台灣努力鼓勵台商回台投資，資金回流，也許有一天台股出現一兆台幣的天量。現在台灣的貨幣供給快速上升，中國大陸逐漸下降，兩岸股市開始走出不同的方向！