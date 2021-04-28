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一次買3座護國神山！新臺灣ESG永續關鍵半導體ETF准募

經濟日報 / 記者蔡靜紋／即時報導
台積電。 聯合報系資料照片
台積電。 聯合報系資料照片

半導體護國神山台積電（2330）、聯發科（2454）股價分別高達600多元、千元以上，讓小資族難以親近，但靠ETF可以大幅降低投資門檻。現在台股市場又將有新的結合半導體、ESG熱門夯題的ETF現身，中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF獲准募集，最大特色是成為投資人一次收攏三家半導體「一哥」台積電、聯發科、日月光投控（3711）。

中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF追蹤ICE Factset臺灣ESG永續關鍵半導體指數，指數特色在於完整囊括半導體供應鏈的「一哥」，上游IC設計廠有全球第三大半導體晶片廠聯發科、中游晶圓代工有全球市佔率第一的台積電、下游封裝測試有全球最大半導體封測公司日月光投控等，高度產業代表性，能精準把握台灣半導體崛起商機。

台股是2020年全球表現最搶眼的市場之一，其中，最強的獲利產業又非半導體莫屬；根據彭博統計，半導體產業於2020年營收成長高達20.1%，遠高於電子產業的5.7%，ICE Factset臺灣ESG永續關鍵半導體指數去年全年漲幅高達57.9%，對比台灣加權指數僅22.8%，ICE Factset臺灣ESG永續關鍵半導體指數的表現超過大盤逾2倍。

即使統計今年以來至4月26日，ICE Factset臺灣ESG永續關鍵半導體指數表現依舊勝過大盤8%，意味半導體趨勢依舊火熱，為幫助投資人一舉掌握半導體起飛浪潮，中信投信推出中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF，並於4月27日獲主管機關核准募集。

中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，半導體產業成長主要來自二大因素，首先是5G、AR、電動車等各科技板塊無一不仰賴半導體，且隨技術演變，對半導體的需求有增無減；舉例而言，以目前市場討論度最高的電動車來說，以往傳統汽車約需要40種晶片，電動車大幅提高到150種以上，遑論日後若進入到自動駕駛階段，需要傳導的資訊更多，對晶片的效能與配置密度將有更高的要求。

其次，地緣因素也推了台灣半導體產業一把。張圭慧指出，半導體成為國安戰略的一環，無論是美國主導的供應鏈去中化，或中國提出內外雙循環的對抗政策，都使全球晶片供應生產更生波折，由於台灣為全球唯一擁有完整半導體上中下游供應鏈的國家，產業聚落除有助節省成本，提升整體產業競爭力外，亦利於轉單效應發生，使台灣成為美中相爭的最大受益者。

半導體 中國信託 台積電

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