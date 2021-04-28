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超微財報報喜 概念股股價開紅

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

繪圖處理器和中央處理器大廠超微（AMD）周二調高今年營收預測，而且上季因資料中心事業銷售額增長了一倍多，營收創下歷史新高，該公司盤後股價應聲大漲，帶動國內的祥碩（5269）等「超微概念股」早盤股價大多上漲。

超微於27日舉行法說會公布首季營運成果，並說明未來營運展望。超微第2季營收料為36億美元，優於分析師所估的

32.8億美元；同時將今年營收成長率由原先的37%調高至50%，今年全年營收將上看146.5億美元。

由於財報和展望佳，超微27日股價在盤後交易中大漲逾4%，正常交易時段收盤跌0.2%，收在85.21美元。

超微執行長蘇姿丰指出，超微各事業較去年同期營收成長均十分出色，其中，資料中心營收成長逾一倍，該公司調高全年財測，展現的是預期涵蓋各事業的強勁成長，並反映高效能運算產品使用增加，客戶關係也擴大了。

超微是台積電（2330）主力客戶，雙方在先進製程上有密切的合作關係。蘇姿丰並表示，超微下半年額外供應「有很好的能見度」，足以支持超微調高今年營收的預測。

國內的「超微概念股」主要有台積電、日月光投控（3711）、祥碩、健策（3653）等，還有周邊搭配的電源管理晶片和金氧半場效電晶體（MOSFET）供應商。

在「超微概念股」中，今（28）日以早盤以祥碩股價表現最強勁，股價一度逼近1,200元，大漲近5%；大中（6435）、杰力（5299）、尼克森（3317）、富鼎（8261）等MOSFET也分別有1%到3%不等的漲幅。

台積電則相對弱勢，早盤一直在平盤之下遊走，目前仍下跌5元、跌幅0.81%。

超微 營收 台積電

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