美股狹幅整理 台股漲14點開在17,610點

美股狹幅整理，四大指數收盤跌多漲少，連帶台股今（28）日開盤上漲14點，開在17,610點，台積電（2330）、聯電（2303）壓在盤下，導致指數在17,600關卡附近徘迴。

在美股方面，由於投資人平靜等待盤後Google、微軟等科技巨頭發布財報，且觀望FOMC會議結果，使市場交易氣氛較為清淡。不過受惠消費信心回升，及防疫規定放寬週週期股普遍表現較佳，帶動道瓊指數小幅收漲。

終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數上漲3.36點，或0.009%，收在33984點；標普500指數下跌0.89點，或0.02%，收在4186.72點；Nasdaq指數下跌48.56點，或0.34%，收在14090.2點；費半指數下跌24.6點，或0.75%，收在3225.61點。

統一投顧指出，台股自3月下旬16,500點附近突破後，指數沿著五日均線持續創高，雖有一度回測十日均線，但都能立刻重新站回五日線，走勢極為強勁，目前短中長期均線呈多頭排列，指數緩步向上盤堅格局未變，加上在技術指標部份，KD值在80之上鈍化，明顯對多頭有利。

展望後市，台股量價配合得宜，類股輪流表態上漲，帶動指數連續創高走勢。基於全球疫苗持續施打，景氣復甦確立，加上Fed維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情延續。且進入美股財報季登場，預期第1季財報利多可期，將有助台股持續向上攻堅，建議持續偏多操作。可布局具有殖利率題材及報價上揚的類股，如航運、鋼鐵、塑化、紡織、造紙、水泥、銅箔及半導體等族群。