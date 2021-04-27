集保e存摺APP新功能上線 整名下交易帳戶 餘額也可查

航運股行情熱度不減，繼長榮股價連日飆漲，市值躋身台股20大且一舉超越股王大立光後，上週聲量更榮登台股第1名，網路聲量2,623筆創下新高，甚至打敗台積電。今日（26日）開盤隨著投資人的關注度再創新高，股價強攻漲停收在76.8元。週聲量排名第10名的陽明，同樣亮燈漲停，收盤價76.8元。

2021-04-27 13:59