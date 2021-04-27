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集保e存摺APP新功能上線 整名下交易帳戶 餘額也可查

聯合報 / 記者鄒秀明╱即時報導
集保結算所今天正式推出集保e存摺APP連結銀行新功能。取自集保e存摺官網。
集保結算所今天正式推出集保e存摺APP連結銀行新功能。取自集保e存摺官網。

集保結算所今天正式推出集保e存摺APP連結銀行新功能。投資人除可透過集保e存摺APP同時查閱、整合檢視名下多本證券帳戶餘額及交易明細外，還可以使用新功能連結投資人往來銀行，檢視其銀行存款帳戶餘額及交易明細資訊，讓投資人可以「e手掌握」款券資訊，即時獲取證券市場整合資訊。

集保結算所林修銘董事長表示，集保e存摺上線四年來，用戶數已突破220萬戶，很多使用者反應希望納入銀行存款資訊納入，為了滿足投資人「e手掌握」投資帳戶款券交易及餘額資料，方便辦理證券買賣交割及款項劃撥作業的期望，首波與第一銀行、華南銀行、國泰世華、兆豐銀行、元大銀行及中國信託等六家銀行合作，提供投資人透過集保e存摺APP連結投資人往來銀行，跨越不同銀行檢視其銀行存款帳戶資訊之服務。

另外，除了現有六家合作銀行外，多家銀行正與集保結算所進行連線測試，相關測試完成後

將陸續提供投資人本項服務，提供投資人更多便利。

集保結算所表示，本次新功能上線呼應了金管會推動開放銀行(Open Banking)政策，希望銀行開放資料促進更多跨業加值服務的目標。集保結算所經由財金公司「開放API平台」，連結多家合作銀行辦理開放銀行第二階段「消費者資訊查詢」業務，更樹立金融市場款券服務兩大平台進一步的合作典範，並響應金管會「金融科技發展路徑圖」政策規劃，集保結算所、財金公司與聯徵中心等周邊單位將攜手合作，協助市場發展「資料共享」及「數位基礎建設」等政策目標，以共同打造金融科技發展生態系。

集保結算所 兆豐銀行

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