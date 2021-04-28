景氣回升，股市萬七！航運股、塑化股和鋼鐵股，現在還可以加碼嗎？

摘要 1. 此刻指數和成交量都在高點，股市大咖提醒，要留意是否有主力或大股東賣股獲利了結的情況。 2. 雖然低利大環境沒變，景氣也在回升，但類股已經輪流漲過，股市大咖仍建議現階段降低持股比重，騰出現金等待買點。

行情陷入來回震盪激烈的情況，成交量更屢次爆出新天量，依照吾人過去的經驗，在相對高檔位置出現爆量、及屢屢留上影線的話，就要特別警戒。目前的確是有這樣子的味道，雖然一時半刻並沒有確定作頭的現象，還是要留意是否有主力或大股東「下車」的情況。

台股K線圖，自2021年1月以來，出現許多上影線。

雖然我的偏多看法，理由依然沒有改變：資金寬裕、景氣回升、企業獲利表現佳、市場利率偏低...但是一來，許多傳產類股開始出現一波極大的漲幅；許多類股也展開補漲，可說是繼前波的飆漲高科技股之後，又另外的亮麗表現。

當然，當沖也占了將近一半的交易值，但是各股或是熱門類股頻頻出現天量，不是一件好事，這是我初步的觀察。

上週去陽明山某溫泉飯店用餐泡湯，旁邊有幾位是企業主或老闆，言談間都驚嘆這波股價的飆漲，許多年未曾見到，且每一位都說出一番對股票的看法。我的直覺神經又啟動了，也許談不上擦鞋童理論，但再次印證目前股市的強強滾逐漸成為全民運動。

說穿了，主要是利率偏低，整體薪資漲幅有限，壽險保單失去誘因，民眾只好積極尋找可以創造穩定報酬率的商品——股市與房市成為最集中的選項，尤其連老年人與年輕人也競相投入，因為退休金變薄，工作機會及公司調薪無望，只好自力救濟。積極理財成為當今顯學，似乎理所當然。

目前所知的訊息，一是有許多運輸類股的大股東陸續在處分手中持股，投資人要注意追高風險；其二，塑化類股的中間商認為，價格已經到頂了，因此該類股的股價續漲幅度將受限。其三，鋼鐵業目前榮景還算不錯，可望再持續好一陣子；其四，半導體業還是非常熱絡，至於擔心客戶是否過度或重複下單，已有許多廠商要求員工要再三確認訂單的確定度，可見已經有所防範，但是這問題仍然無法避免。其五，以展望來說，5G、汽車電子及電動車將是未來的重中之重，相關的企業和供應商，將是日後極具潛力的明星。

再來看全球，中國大陸出手整頓「金融亂象」，間接造成陸股及港股的向下修正。另外，等到上半年全美幾乎可以、或願意打疫苗的人數超過一半以上，到時候多餘的疫苗將可望輸出到歐洲，所以接下來歐洲疫情也可以預料會逐漸降溫。因此，繼美股的強勁表現之後，歐洲股市可能也讓人有所期待。

不過，整體而言，脫離疫情陰霾之後，全球股市已經出現一大段的漲幅，所以適度的拉回整理實在有其必要。我仍然維持原先看法，逐漸降低部分持股比重，騰出現金，靜待買點。

上影線 上方是線，下方是方塊，顯示與最高價有一段距離，所以在K線上留下一根長長的「上影線」。若上影線出現在漲勢中，可能是遇到壓力使漲勢受阻。

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