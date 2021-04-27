台股尾盤翻紅再創高收漲23.61點 三大法人買超0.55億

台股今（27）日開高震盪，尾盤翻紅，再創收盤新高，終場以17,595.9點作收，上漲23.61點，成交量4,960.7億元；三大法人買超0.55億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超29.54億元，投信賣超14.01億元，自營商賣超（合計）14.97億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.75億元，自營商（避險）賣超5.22億元。

台股今日以17,586.02點開高，盤中最高衝達17,630.19點，但高檔賣壓出籠下指數震盪翻黑，一度下滑至17,489.71點，尾盤大單敲進台積電（2330）、台塑（1301）、國泰金（2882）等權值股，指數翻紅作收，收在17,595.9點，再創下收盤歷史新高。