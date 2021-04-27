台積電拉尾盤！台股漲23點收17,595點 再創收盤新高

美股期貨盤走揚、亞洲主要股市呈現漲多修正，連帶今（27）日台股呈現高檔震盪，早盤刷新新高紀錄17,630點，後指數幾度回測盤下，高低差距141點，尾盤大單敲進台積電（2330）、台塑（1301）、國泰金（2882）等權值股，帶動指數由黑翻紅，終場加權指數上漲23.61點，收在17,595.9點，創收盤最高價，成交量達4,960.07億元。

盤面上，以電器電纜、玻璃、運輸、化工等類股指數漲幅居前；在指標股方面，台積電尾盤在大單敲進下，回到平盤、聯電（2303）及聯發科（2454）漲多修正、長榮（2603）及陽明（2609）續揚、友達（2409）及群創（3481）也紛紛再創波段新高。

而中小型股持續表現熱絡，力旺（3529）、信驊（5274）、宏捷科（8086）、群聯（8299）等走高，帶動櫃買指數續揚，以上漲1.54點或0.7%，收在214.49點。

資深分析師許博傑指出，台股高檔震盪反應融資增加速度過快，不過觀察今日盤面類股表現，鋼鐵族群成交比重約7%、航運族群約20%，現階段還沒有來到警戒水位、而電子族群比重回升至約51%，且重點股呈現輪動。

展望後市，研判加權指數將沿著5日均線攀高，過高後壓回後還會再創高機會，而下檔支撐先看4月22日的17,066點；在量能方面，目前成交量均量放大到4,000億至4,800億元，若出現大於5,000億元的成交量能且收黑則要當心；可以留意面板、驅動IC、航運、鋼鐵等指標股表現。

展望後市，明日蘋果等大廠將公布財報，台廠的聯發科、聯電、精測、台郡（6269）、瑞儀（6176）、譜瑞-KY（4966）等將進行法說會，將是市場關注焦點。