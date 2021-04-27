快訊

徐旭東長考1個月拍板 「起家店」遠百寶慶店將「打掉重建」

台大、台師大也有學生接觸染疫機師 曾赴清真寺者改遠距教學

集保e存摺App新功能上線 款券資訊e手掌握

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

投資人有福了，集保結算所於今（27）日正式推出集保e存摺App連結銀行新功能。現在，投資人除可透過集保e存摺App同時查閱、整合檢視名下多本證券帳戶餘額及交易明細外，還可以使用新功能連結投資人往來銀行，檢視其銀行存款帳戶餘額及交易明細資訊，讓投資人可以「e手掌握」款券資訊，即時獲取證券市場整合資訊。

集保結算所林修銘董事長表示：「集保e存摺上線四年來，用戶數已突破220萬戶，過程中也收到很多使用者反應，希望可以將銀行存款資訊納入，以便有效的掌握款券投資資訊，本公司為了滿足投資人『e手掌握』投資帳戶款券交易及餘額資料，方便辦理證券買賣交割及款項劃撥作業之期望，首波與第一銀行、華南銀行、國泰世華、兆豐銀行、元大銀行及中國信託等六家銀行合作，提供投資人透過集保e存摺App連結投資人往來銀行，跨越不同銀行檢視其銀行存款帳戶資訊之服務。另外，除了現有六家合作銀行外，多家銀行正與我們進行連線測試，相關測試完成後將陸續提供投資人本項服務，提供投資人更多便利。」

本次新功能上線，不僅滿足投資人「e手掌握」款券資訊的期待，更是呼應了金管會推動開放銀行（Open Banking）政策，希望銀行開放資料促進更多跨業加值服務的目標。集保結算所經由財金公司「開放API平台」，連結多家合作銀行辦理開放銀行第二階段「消費者資訊查詢」業務，提供投資人透過集保e存摺App查詢各家銀行存款資訊之服務。財金公司與集保結算所所建立的連線架構，更樹立金融市場款券服務兩大平台進一步的合作典範，並響應金管會「金融科技發展路徑圖」政策規劃，集保結算所、財金公司與聯徵中心等周邊單位將攜手合作，於主管機關的指導下，協助市場發展「資料共享」及「數位基礎建設」等政策目標，以共同打造金融科技發展生態系。

集保e存摺App自106年推出以來，首先整合投資人名下跨證券商的證券資產，108年更進一步提供境內基金資產資訊，此次加入連結銀行新功能，對投資人來說，除使投資人得藉由單一App查詢證券、基金及銀行等跨資產整合資訊，還可搭配使用股東權益及連結股東e票通等加值服務，提供投資人跨資產、跨帳戶的多元資產管理整合服務。未來，集保結算所將持續聆聽用戶的聲音，開發更多好用功能，精進集保e存摺App的使用者介面及體驗。

集保結算所 兆豐銀行

延伸閱讀

淘帝去年財報完成查核 拚恢復一般交易

檢舉價購委託書 可獲獎金

被爆連二年資料「複製貼上」 王定宇財產申報改了

花旗去年獲利衰退逾3成 在台4家外銀中最慘

相關新聞

信驊EPS挑戰100元？滙豐上修目標價至2,350元

後端產能短缺有解，滙豐證券27日報告指出，信驊（5274）受惠後端產能增加，原本難產的BMC晶片可望進一步放量，推估第2...

台股高檔震盪 長榮認購權證吸睛

台股今（27）日在美股走高帶動下，指數早盤再創下新高，一度來到17,630點，創高後伴隨震盪壓力，指數幾度回測平盤震盪，...

這波大宗商品史無前例上漲 原物料飆股EPS不斷上修

萬寶投顧蔡明彰強調，這波大宗商品的大漲沒有最高，只有更高，主要原因是新冠疫情的影響超越市場的經驗及認知。

電子VS.傳產VS.金融 如何挑出最會漲的股票

萬寶投顧分析師王榮旭指出，美股本週進入超級財報週，尤其科技股FAAMG更是市場關注焦點，估計將迎財報利多，4月FOMC也可望維持寬鬆貨幣的立場，有利美股盤堅向上。

熱錢湧入 台股衝向「萬八」

台股受惠美股大漲、外資遭軋空手回補、新台幣大幅升值，與海運價格上漲等四大利多，在台積電、聯電與聯發科加持下，加權指數昨（...

聯發科市值 躍台股第二大

聯發科26日股價再發威，盤中一度衝上1,090元，再創歷史新高價，終場上漲35元，以1,070元作收，總市值達1....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。