信驊EPS挑戰100元？滙豐上修目標價至2,350元

後端產能短缺有解，滙豐證券27日報告指出，信驊（5274）受惠後端產能增加，原本難產的BMC晶片可望進一步放量，推估第2季出貨提升到300萬顆以上，有利2、3季營收大幅躍升，加上BMC晶片長線滲透率看增，出貨價量齊揚為大趨勢，將信驊目標價自2,150元上修到2,350元；激勵信驊27日大漲重返2,000元關。

滙豐對於信驊的目標價排行外資圈第二，最高是美銀證券先前把信驊喊到2,400元，另摩根士丹利、野村證券也都喊上2,000元，信驊股價站穩2字頭已成共識。

值得注意是，滙豐對於信驊的財測高度樂觀，除了上修今、明年每股純益（EPS）達41元、62元，首度提出2023年預測，EPS更高達92.5元，不僅刷新外資圈對台灣IC設計股的獲利預估，若信驊表現一如預期強勁，還可能成為股王大立光（3008）後，再有公司挑戰大賺10個股本。

滙豐表示，近期信驊晶片生產的後端產能增加，原本難產的BMC晶片打通任督二脈，第2季出貨將大幅成長。先前推估信驊第2季BMC出貨約280萬顆，現提高到330萬顆，季增幅從10%擴大到17%。

反映在信驊營收動能，由於BMC晶片是信驊主力產品，加上伺服器需求好轉，滙豐推估，公司第2季營收將較首季成長23%，第3季持續成長22%，遠高於市場推估兩季都成長15%。

滙豐進一步表示，信驊重拾營運動能後，未來兩年有望持續為雲端類股的領先指標，主因一、BMC的滲透率穩定提高且遊戲機和存儲需求愈來愈大，二、信驊非BMC晶片的業務也有突破發展，今年營收比重預估自去年的4%，翻一倍以上達到9%，三、英特爾Eagle Stream同步推動BMC的價格提高，未來平均售價（ASP）預估成長5-10%。

滙豐並補充，信驊近期致力開發迷你版BMC，簡稱BIC（Bridge IC），這類晶片是應用在雲端供應商新設計的主機板上的CPU附加卡，2022-2023年逐步放量的動能看好。整體推算，信驊於2020-2023年營收複合成長率達到41%，優於同期產業表現，也大幅高於信驊2018-2020年20%的成長率。