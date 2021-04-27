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台股高檔震盪 長榮認購權證吸睛
台股今（27）日在美股走高帶動下，指數早盤再創下新高，一度來到17,630點，創高後伴隨震盪壓力，指數幾度回測平盤震盪，震盪百點；盤面上，買單持續點火傳產族群，帶動連結長榮（2603）的長榮統一11購01（030561）成為盤中交投最熱絡的權證。
長榮今日震盪走高，股價再戰80元，進而帶動成交前十名的熱門權證中，長榮搶下三個席次；而群創（3481）也震盪走高，股價再創波段新高，吸引資金青睞，帶動連結群創的認購權證也上榜三檔，其餘為加權指數、聯電（2303）、聯發科（2454）以及富邦金（2881）。
今日權證市場表現，盤中持續熱絡，中場成交量來到33.24億元，占大盤成交金額比例為1.11%，而認購權證成交金額比例維持在90%之上，達97.39%；而認售成交金額比例則降至2.61%。
標的股權證金額前五名為長榮、群創、聯電、聯發科以及友達（2409）；受惠於買盤追捧，台玻（1802）、TPK-KY（3673）、奇鋐（3017）以及華新（1605）等盤中權證成交金額已超越昨日全日總量。
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