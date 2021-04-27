台股再創新高 漲13點開在17,586點

今（26）日台股在美股創高、台積電（2330）和聯電（2303）ADR連袂繼續第二天漲勢下，台股開盤上漲13.73點，開在17,586.02點，再刷新新高紀錄，在聯電、長榮（2603）等續揚下，台股漲逾50點，站上17,600點關卡，最高來到17,630點。

特斯拉領軍走高，帶動標準普爾500指數、那斯達克指數雙雙創下歷史收盤新高，終場道瓊工業平均指數下跌0.18%或61.93點，收33,981.57點；那斯達克指數上漲0.87%或121.98點，收14,138.78點；標準普爾500指數上漲0.18%或7.45點，收4,187.62點；費城半導體指數上漲1.67%或53.28點，收3,250.26點。

展望後市，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，過去一周台股雖波動較為明顯，但指數仍維持於「萬七」之上；觀察盤面表現，非電族群受惠於經濟復甦、通膨概念及原物料漲價等題材交投持續升溫，交易比重來到五成，成為此時資金追逐的主要板塊之一。

隨著大盤來到相對高點，許多個股的評價重新面臨檢視與修正，加上資金於類股中快速流動，大盤波動自然較為明顯。從基本面來看，今年以來傳產獲利持續上修，除運輸瓶頸的時間與幅度都高於預期外，外溢的貨櫃運輸訂單也使散裝及航空貨運受惠，相關族群後市展望正向。