長榮聲量超越台積電奪冠 台股討論度TOP10股票排名
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文／葛緯詩
航運股行情熱度不減，繼長榮股價連日飆漲，市值躋身台股20大且一舉超越股王大立光後，上週聲量更榮登台股第1名，網路聲量2,623筆創下新高，甚至打敗台積電。今日（26日）開盤隨著投資人的關注度再創新高，股價強攻漲停收在76.8元。週聲量排名第10名的陽明，同樣亮燈漲停，收盤價76.8元。
受惠於快速崛起、使用記憶體挖礦的奇亞幣（Chia）成為加密市場上的新寵兒，帶動記憶體大廠威剛上週討論度成為上櫃市場第1名，今股價開盤後急攻漲停，盤中雖然一度打開，終場仍收在漲停價113.5元。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/04/19~2021/04/25)
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分析說明
．本文股價資訊來源為台灣證券交易所，並透過《KEYPO大數據關鍵引擎》(keypo.tw)觀測特定區間上市櫃股票的網路聲量，所有數據皆為研究用途，僅供參考，絕無任何買賣與推介邀約之意。
．使用者若依此資料作為投資依據發生交易損失需自行負責，網路溫度計不對資料內容錯誤、更新延遲，或其他使用者之投資決策負任何責任。
．分析區間：本文分析時間範圍為2021年04月19日至2021年04月25日。
．資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
．研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『上市櫃股票』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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