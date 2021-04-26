上修！面板利多不斷 友達、群創目標價驚見「4字頭」

中小尺寸面板廠彩晶（6116）應主管機關要求公布3月自結獲利，意外繳出暴增16倍的好成績，國內最大投顧看好面板報價、股價升勢不止，也接力上修指標雙虎友達（2409）、群創（3481）目標價，推估面板漲勢擴大，加上高訂單能見度助攻，雙虎今年EPS均有機會提升到4.5至5元，目標價喊逾「四」字頭達42元、40元！

投顧法人指出，面板廠股價大漲一波，無礙升勢持續，主因產業景氣積極改善且幅度優於預期，特別是4月以來面板報價進一步拉升，高於多數機構預期第2季價格持穩，同時產業供需結構好轉，更加均衡，有利未來1-2年面板廠保持獲利。

4月以來，面板報價上漲3-8%，友達管理層指出，訂單能見度已達第3季，雖面板零組件如驅動IC、偏光片及玻璃基板等進入第2季，短缺狀況比第1季更嚴重，但對面板也有助漲作用，反而擴大廠商獲利能力。

另一方面，法人指出，友達昆山6代LTPS廠啟動擴產，首階段產能由2.8萬提高到3.6萬片，第3季開出產能。2016年昆山廠興建時，是以4.5萬片產能進行規劃，增加產能不及友達總出貨的1%，因此有利增加產能但不會大幅增加支出，效益值得關注。

搭配友達致力於產能優化及價值轉型，公司車用／PID&GD（含公共顯示器及工業電腦）營收比重已達9%、12%，友達高階產品中，同時為全球8K無框電視唯一供應商，超低耗能暨窄邊框筆電市占率超過七成，另在近期增持富采投控，皆為營運加分。

群創部分，除齊步受惠漲價，法人指出，過去五年公司負債比均低於40%，鴻海（2317）可控股權有8.3%，良好財務結構加上母集團加持，群創站穩傳統面板生產外，也逐步拓展車用、醫療、軍規和高階mini LED、micro LED等顯示產品，長期技術力精進有利擴大高階布局，營運貢獻預期逐步增加。

法人上修對友達、群創今年每股純益預測為4.9元、4.6元，評價方式考量面板結構轉型，雙虎擺脫景氣循環，從股淨比改採本益比，九倍及八倍本益比分別推出42元及40元目標價。