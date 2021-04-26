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桃色爭議？台新銀兩分行遭蛋洗、撒傳單 警追查中

合晶累計2、3月每股純益0.19元 平去年第4季水準

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

矽晶圓合晶 (6182）受惠車用電源管理晶片需求強勁，股價飆升，今日被迫提 前公布3月自結獲利。3稅後純益 6,900 萬元，年增 35.3%，每股純益 0.11 元；累計2、3 月稅後純益 1.29 億元，年增 118.6%，每股純益 0.19 元，與去年第4季相同。

合晶是全球重摻矽晶圓第三大供應商，主要用於目前需求強勁的車用功率元件、指紋辨識及影像感測器等產品。因需求轉強，合晶 3 月營收 8.2 億元，年增 31%，單月稅後純益6,900萬元，年增35.3%，每股純益0.11元。

法人看好合晶價格具持續調漲空間，加上上海新增產能本季加入，可望進一步挹注營收動能，獲利也可向上提升，買盤點火，今日一度寫下61.6元波段新高 ，最後以58.8元作收，僅上漲0.5元，留上影線。

合晶 矽晶圓 營收

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