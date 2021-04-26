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桃色爭議？台新銀兩分行遭蛋洗、撒傳單 警追查中

期富邦VIX達清算條件 證交所提醒投資人留意相關時程

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導

恐慌指數VIX持續疲軟，期富邦VIX（00677U）已達規定下市清算條件，臺灣證券交易所今（26）日提醒，手上持有該檔ETF的投資人，應留意後續終止上市及清算相關時程。

依據金管證期字第1090335155號令規定，期貨ETF最近30個營業日平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90%，或平均淨資產價值低於新臺幣2,000萬元，ETF發行人應報金管會核准後終止信託契約。

截至4月23日，期富邦VIX最近30個營業日平均單位淨值為1.979元，累計跌幅逾90%，發行人富邦投信已依規向金管會申請終止信託契約。

證交所表示，期富邦VIX一旦經金管會核准終止期貨信託契約後，將申請終止上市，屆時會公告該受益憑證的終止上市日，並暫停融資融券交易，投資人須注意相關交易限制及清算風險。

證交所進一步說明，自發行人申請終止信託契約至ETF終止上市尚有1至1.5個月作業期間，投資人於最後交易日（含）前仍可進行交易，惟剩餘可交易日相對有限的情況下，交易價格與流動性均可能受影響，且有信用交易部位的投資人將面臨資券賣出壓力。

此外，若投資人未於最後交易日（含）前賣出，而是選擇持有至終止上市日並參與清算，則須待基金清算剩餘價值後，依清算基準日的淨值，以及所持有的受益權單位數來計算可分配金額，惟自終止上市日至投資人取得清算金額可能仍須約一個月。

欲瞭解ETF終止上市相關事宜，可參考「ETF下市QA懶人包」（證交所官網＞ETF專區＞教育宣導品）。

另外，富邦投信也將期富邦VIX終止上市及清算相關說明置於官網（https://etrade.fsit.com.tw/case/news//20210414VIX.pdf），以利投資人瞭解信用交易戶最後了結日、最後交易日、終止上市日及清算基準日等相關預估時程。

證交所建議投資人留意公開資訊觀測站（MOPS）重大訊息，以及證交所與發行人網站公告，以保障自身權益。

富邦投信 ETF

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