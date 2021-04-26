運價看漲到Q3 法人喊長榮挑戰103元新高價

國際運價漲不停，法人對航運股上修也不斷，繼日前摩根大通及某大型投顧將長榮（2603）目標價升上101元、102元，另一家大型投顧26日報告也看好此波運價連漲到第3季，推升長榮獲利更上層樓，推估今年每股純益提升到22元，2022年持續有9.7元；目標價上修到103元，刷新市場對長榮最樂觀的股價預測。

法人指出，遠洋航運運價強勢拉升，長榮第1季營收達到902億元，優於市場預期，在出貨價量齊揚下，推估長榮上一季毛利率自去年第4季的33.3%，提升到42.7%，獲利約312億元，季增幅132%，每股純益5.98元，改寫單季紀錄。

4月蘇伊士運河事件導致歐美塞港更加嚴重，馬士基預估，全球20%的貨櫃運能受到影響，供給進一步限縮，近期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）逐步反映，23日漲到2,979高點，較2月的2,890高點再墊高。

法人認為，考量航運業的供需結構穩定改善，高運價延續到第3季，應無太大疑慮，長榮2、3季營運確定保持高檔，推算兩季每股純益將分別成長到6.7元、6.03元，單季獲利新高的趨勢也確立到下半年。

另一方面，長榮建造新船積極，二年前便啟動縝密布署，因此今年將有四艘2.4萬TEU型及11艘1.2萬TEU型的船隻加入營運，加上其他中小型船舶，累積規模達26萬TEU。長榮在手訂單規模又相對龐大，多數船舶在運價相對低檔下定，推估到2023年底，整體運能可達180萬TEU，全球排名將從第7上升到5-6名。

法人看好遠洋運價持續走升，配合長榮運能增加，營運能見度較同業來得更高，成長性更看好，上修今年每股純益至22.41元，年增率達380%，股價還有空間，重申「買進」。

法人並補充，目前彭博統計，市場平均對長榮今年的每股純益預測為17元，相對樂觀派預測的20元以上仍有差距，可望有更多機構跟進上修，推動股價繼續上漲。