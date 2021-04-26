外資買超160.16億！聯電53,342張最高

台股今(26)日再創新高，三大法人合計買超201.74億元，其中外資買超160.16億元，統計外資買超前十大個股中，晶圓雙雄、面板、鋼鐵股、運輸股及金融股都在列，買超聯電（2303）達53,342張，居外資買超個股冠軍，其次則是買超群創（3481）；賣超最多個股為開發金（2883）。

台股今日開高走高，晶圓雙雄領軍下，電子股、金融股、傳產股齊上攻，推升指數收最高，再創歷史新高，終場以17,572.29點作收，上漲272.02點，三大法人買超201.74億元，其中外資買超160.16億元，投信賣超6.68億元，自營商買超（合計）48.26億元。

統計外資今日買超前十大依序是聯電、群創、國泰台灣5G+、欣興（3037）、中鋼（2002）、中信金（2891）、長榮（2603）、華邦電（2344）、台積電（2330）、富邦金（2881）等；外資買超聯電53,342張，居單日買超個股冠軍，其次是買超群創41,973張，另外，買超台積電11,651張。

台積電今日收在610元，上漲8元，漲幅1.32%，外資連三買，投信賣超947張，自營商賣超183張，三大法人買超10,521張；聯電收在61.8元，創20年新高，上漲4.8元，漲幅8.42%，外資買超53,342張，投信買超2,700張，連四買，自營商買超9,608張，合計三大法人買超65,650張。

外資今日賣超前十大依序是開發金、彩晶（6116）、鴻海（2317）、仁寶（2324）、榮成（1909）、台泥（1101）、華航（2610）、元大滬深300正2（00637L）、旺宏（2337）、映泰（2399）等；外資賣超開發金29.814張，居賣超個股冠軍，其次是賣超彩晶21,486張，賣超第三大為鴻海，遭外資賣超16,747張。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，台股近期走勢在IMF上修全球經濟成長預期、聯準會會議記錄顯示寬鬆立場不變、美國推出8年規模超過2兆美元的基建方案、總經數據呈現復甦態勢，及市場陸續消化美債殖利率上行的疑慮下，股市呈現偏多向上。

後市來看，台灣出口及外銷接單持續寫下亮眼表現，近期電子上游在需求殷切且供給受限下，已持續出現調整報價往上的趨勢，推估將可帶動企業獲利走揚，美國新列入七家中企為實體清單，但影響應仍屬於個別公司，整體科技產業景氣仍是熱絡，對於台股後市表現仍不看淡，不過操作上也須持續關注全球疫情發展、市場對重複下單的疑慮等議題。

王耀龍認為，產業方面，面板、貨櫃等報價上漲的景氣循環族群財報亮麗可期，建議可偏多操作獲利上修題材。長期成長趨勢明確的半導體、汽車電子、新能源等可擇機擇優布局。