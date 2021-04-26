富邦證主辦定穎可轉換公司債　27日起受理競拍

由富邦證券主辦定穎電子（6251）發行國內無擔保可轉換公司債，本次總面額為新台幣5億元整，每張發行面額10萬元整，共計發行5,000張。

依法保留承銷總數之15%，其中660張由主辦承銷商富邦證券自行認購，協辦承銷團自行認購90張，其餘4,250張採競價拍賣方式辦理公開銷售。

競拍底標價為101元，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過425張，每人最高得標張數合計不超過425張，預計27日投標。此次投標期間為4月27日、4月28日、4月29日三個營業日，可轉換公司債預計於5月13日在櫃檯買賣中心掛牌。

PCB廠定穎近幾年將產品重心放在汽車板、顯示面板、儲存式裝置、網路通訊及伺服器與消費性產品等，其中汽車板主力在電動車及先進駕駛輔助系統；伺服器以企業和雲端用伺服器為主；網通則是主攻路由器、小基站、天線、光模塊、衛星接收器等；Mini LED亦有著墨。

由於車用訂單強勁，針對市場擔憂車用晶片缺貨干擾，定穎表示目前整體訂單能見度已至6月底，且客戶開始洽談下半年產能需求，至於產品的應用包括汽車、光電、儲存，網通及消費產品屬全面提升狀況。定穎現階段稼動率維持高檔水準。

定穎近年經公司體質調整後，營運已漸入佳境。2020年財務結果表現亮麗，2020年全年營收高達126.24億元，毛利率亦較過往提升，加上去年處份桃園廠利益貢獻下，全年稅後純益達6.79億元，每股純益（EPS）2.58元，獲利為近十年新高。

此外，定穎已連續四年榮獲證交所辦理的公司治理評鑑上市公司前5%的佳績，能在1600家上市櫃公司中脫穎而出，顯示出定穎重視公司治理，落實企業社會責任，持續創造永續成長的競爭力。

定穎表示，良好的公司治理，能提升企業的競爭力，降低可能的風險，增進投資人的信心，對公司、投資人、社會，皆產生正面效益，並期望藉著健全的公司治理，確保公司長期穩定的經營，帶領公司邁向永續的發展。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，定穎本次募集資金作為充實營運資金之用，所募得資金將可取代向銀行融資，有助於增進長期資金穩定度、提升短期償債能力、節省利息支出，並提升公司營運競爭力。此次定穎CB二（62512）以轉換溢價率107.8%，做為轉換價格的訂價依據，轉換價格訂為23.5元，其發行期間為3年，3年到期以面額100.75%贖回。