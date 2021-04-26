EPS挑戰逾5元 法人喊友達、群創目標價33.8元、32.7元

面板報價漲勢擴大，繼摩根士丹利日前喊面板第2季看漲15%，國內大型投顧26日報告指出，受惠市場需求強勁，預估大尺寸面板漲價成新常態，近期每月都會漲，第2季價格看漲10-15%，另IT面板在各類組件不斷調漲報價下，漲勢更看到第3季，相關有利雙虎友達（2409）、群創（3481）營運進一步成長，今年EPS雙雙看逾5元，目標價分別上修到33.8元、32.7元市場第一高。

目前摩根士丹利對友達、群創目標價維持30元、31元，國內投顧跟進喊高，看來「三」字頭30元以上有望為市場對雙虎評價的新共識。友達、群創26日各大漲4.6%、4.1%，收30.2元、28.9元。

法人表示，友達即將在29日召開法說會，第1季出貨面積下滑，但報價較前一季大增10-15%，帶動友達上一季營收達829億元，高於市場預測。為此上調友達首季的獲利預測22%，每股純益（EPS）預估1.07元。

第2季面板續漲成定局，法人推估，本季漲幅達到10-15%，惟受驅動IC產能不足，友達成長幅度預期受限，所幸昆山6代LTPS產能逐步提高，預期由現行的單月2.8萬片玻璃基板，於2、3季提高到3.6萬片，其他工廠也積極轉換產能及去瓶頸，支持營運高檔。

法人將友達今年預估EPS大幅提高到5.2元，明年同步升為3.45元，此財測比摩根士丹利預估的3.8元、3.7元，更加樂觀。

群創部分，法人除預期齊步受惠第2季面板漲價，由於驅動IC醞釀4-5月再度調漲，漲幅估達10-15%，PCB、玻璃、紙箱、運價、金屬等原物料也不斷上漲，面板廠預期全數轉嫁，報價月月漲確立，IT面板更看漲到第3季，將群創今、明年EPS上修到5.4元、3.4元，也高於摩根士丹利預估的4.5元及4.1元。