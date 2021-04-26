台股續創高 投資人應謹慎留意並分散下檔風險

台股指數今天續創新高，終場上漲272點，收在1萬7572點。基金經理人表示，投資人宜注意市場是否過熱，此外，利多消息已反映在部分個股評價面，可能短期出現漲多拉回的現象，投資人應謹慎留意並進行資產配置，以分散下檔風險。

台股今天在電子、金融、傳產等類股同步帶領下，指數開高走高，尾盤以最高點1萬7572點作收。富達投信股票基金經理人白芳苹表示，S&P 500成分股已經公布的財報中，約三成的公司超出市場預期，遠超出過去五年平均值。此外，美國內需動能的先行指標零售銷售數據達到9.8%，遠高於市場預期，零售業庫存銷售比1.19，在歷史低點，預期後續可望存貨回補的需求。

隨著美國財報季來臨，預料台灣科技類股漲跌將擴大，如Intel日前公布第一季財報，EPS報優於預期，相關設計和製造服務（ODM）、電子專業製造服務（EMS）和零組件供應類股表現轉佳。

白芳苹指出，預期航運業上半年缺櫃缺艙等問題仍持續，運價維持在高檔，且在歐美下半年疫苗施打比例達到政策目標後，貨運需求量仍可能維持不衰，另外在鋼鐵方面亦有題材支撐，拜登政府欲推出規模2.25兆美元的基建刺激政策可望帶動鋼鐵需求，加以中國大陸官方積極推動碳中和以回應氣候變遷議題，直接要求粗鋼產能減產，產量只減不增，需求卻有5%以上成長，供需結構性改變對於鋼鐵基本面為長期利多，但近期股價波動加大，宜待回檔伺機留意類股投資機會。

白芳苹說，近期全球晶片、面板需求強勁，供不應求，訂單能見度高、加上傳產如航運船期滿檔等利多消息頻傳，台股仍處於多頭格局，融資餘額不斷攀升，股市成交量放大，顯示市場參與熱度高，投資人宜注意市場是否過熱，且利多消息已反映在部分個股評價面，可能短期出現漲多拉回的現象，投資人應謹慎留意並進行資產配置，以分散下檔風險。