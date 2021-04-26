台股再創高收漲272.02點 三大法人買超201.74億

台股今（26）日開高走高，晶圓雙雄領軍下，電子股、金融股、傳產股齊上攻，推升指數收最高，再創歷史新高，終場以17,572.29點作收，上漲272.02點，成交量4,680.48億元；三大法人買超201.74億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超160.16億元，投信賣超6.68億元，自營商買超（合計）48.26億元，其中自營商（自行買賣）買超17.27億元，自營商（避險）買超30.99億元。

台股今日再刷新紀錄，台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）等領軍上攻，銅價上漲也帶動相關個股上漲，第一銅（2009）、華新（1605）等股強漲，鋼鐵、運輸股仍是盤面上的熱點，大盤指數收在最高點17,572.29點。