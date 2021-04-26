電子、傳產齊揚！台股再創新高 漲272點收17,572點

美股期貨盤走揚、亞洲主要股市同步走高，帶動今（26）日台股再度改寫新高紀錄，在電子族群重掌多方發球權、傳產股助攻下，台股開高走高，尾盤在台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）等拉抬下，加權指數終場大漲272.02點，收在最高點17,572.29點；成交量達4,680.48億元，暫居史上第四大量。

晶圓雙雄齊揚，帶動市場信心，台積電上漲1%，重返10日線、聯電法說前夕衝上60元關卡，收在最高61.8元，寫下20年新高價、聯發科也再度改寫歷史新高價，上漲3%，收在1,070元、而富邦媒（8454）下跌9%，收在1,000元大關，盤面守住九千金。此外，友達（2409）、華邦電（2344）、彩晶（6116）、威剛（3260）等業績股也表現亮眼。

在非電族群方面，長榮（2603）、陽明（2609）、開發金（2883）、第一銅（2009）、裕民（2606）等攻上漲停。而中小型股今日也表現活潑，帶動櫃買指數上漲1%，收在212.95點，朝前波高點進行挑戰。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股有利多支撐下，在尚未見到反轉（爆量長黑、成交量縮至3,500億元之下、跌破月線、百檔跌停）訊號前，持續偏多看待，指數有機會再創新高，上看18,000點；技術指標先看月線（17,000）支撐、籌碼面留意新台幣走勢、指標股先看貨櫃三雄表現。

展望後市，明日特斯拉將公布財報，台廠的智原（3035）、旺宏（2337）、訊連（5203）等將進行法說會，將是市場關注焦點