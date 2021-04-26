台股四大利多支撐 陳奕光：指數上看18,000點

台股今（26）日開高走高，再度改寫歷史新高紀錄，大漲逾200點，站上17,500關卡，一度來到17,554點。展望後市，第一金投顧董事長陳奕光表示，台股有四大利多支撐，指數將向上挑戰17,700至18,000點；在還沒見到反轉訊號出現之前，建議持續偏多操作。

台股在四大利多支撐下，指數再刷新新高紀錄，首先，台幣升值，資金行情延續、第二，原物料報價上漲，帶動股價通膨、第三，3月外銷訂單年增逾3成、預估4月也有機會繳出年增約3成的亮眼成績，看好4月上市櫃公司營收有百家以上的創新高家數、第四，蘋果新機帶動拉貨效應。

因此，對台股後市持續偏多看待，按指數與年線乖離率三成推出，指數上看17,700至18,000點。展望後市，留意五大訊號：爆量長黑、成交量縮至3,500億元之下、跌破月線、百檔跌停、外資期貨有近3萬口空單，留意本周摩台期壓低結算。

然台股攻高，類股加速輪動，看好電子族群的：半導體、蘋概股、記憶體、LED、LCD；非電族群以傳產F4、金融、運度休閒等為操作重點。