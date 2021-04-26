聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯電法說前外資調高目標價 盤中爆量、股價衝20年新高
聯電（2303）預計4月28日召開法說會，盤中股價今（26）日開高走高，一度拉升至61.5元，創下20年新高價，盤中爆出逾39萬張的成交量，高居個股成交量冠軍；兩家外資則趕在法說會前出具報告，分別調高目標價至60元、68元。
美系外資看好聯電第2季毛利率上看30%，可望調升今年營收成長率至年增10～15%，且可能提出28奈米擴產計畫，決定調高聯電今年、明年每股盈餘預估至3.16元、3.54元，幅度分別為27%、18%，重申中立評等，目標價由50元調高至60元。
亞系外資認為，在晶圓報價季增約6%下，可望有助於提高聯電平均價格，預估聯電第2季營收將可季增5%；另外，看好第3季晶圓平均價格將季增5～15%；亞系外資調高聯電今明年每股盈餘預估至2.97元、3.51元，幅度分別為26%、10%達，重申買進評等，目標價由63元調高到68元。
聯電ADR上周五突破10美元大關，收在10.62美元，上漲0.92美元，漲幅9.48%，聯電今日以60.5元開出，一度拉升至61.5元，盤中成交量高居台股之冠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言