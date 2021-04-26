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聯電法說前外資調高目標價 盤中爆量、股價衝20年新高

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
聯電。報系資料照
聯電。報系資料照

聯電（2303）預計4月28日召開法說會，盤中股價今（26）日開高走高，一度拉升至61.5元，創下20年新高價，盤中爆出逾39萬張的成交量，高居個股成交量冠軍；兩家外資則趕在法說會前出具報告，分別調高目標價至60元、68元。

美系外資看好聯電第2季毛利率上看30%，可望調升今年營收成長率至年增10～15%，且可能提出28奈米擴產計畫，決定調高聯電今年、明年每股盈餘預估至3.16元、3.54元，幅度分別為27%、18%，重申中立評等，目標價由50元調高至60元。

亞系外資認為，在晶圓報價季增約6%下，可望有助於提高聯電平均價格，預估聯電第2季營收將可季增5%；另外，看好第3季晶圓平均價格將季增5～15%；亞系外資調高聯電今明年每股盈餘預估至2.97元、3.51元，幅度分別為26%、10%達，重申買進評等，目標價由63元調高到68元。

聯電ADR上周五突破10美元大關，收在10.62美元，上漲0.92美元，漲幅9.48%，聯電今日以60.5元開出，一度拉升至61.5元，盤中成交量高居台股之冠。

聯電

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