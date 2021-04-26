快訊

評／中共六年內武力犯台？美印太司令警告的意義

奧斯卡／完整得獎名單出爐 「游牧人生」 奪三大獎成大贏家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

晶圓代工報價漲不停！滙豐上修聯電目標價至68元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
聯電。報系資料照
聯電。報系資料照

晶圓代工報價漲不停，滙豐證券26日報告指出，聯電（2303）受惠產能供不應求，第2季晶圓平均售價（ASP）預期較第1季成長6%，毛利率提前成長到30%，且第3季晶圓平均售價還有大幅成長5-15%的空間，為此將聯電目標價提高到68元。

滙豐表示，聯電第1季營收符合預期，獲利預期和市場預測相當，但值得期待在晶圓產能更加緊繃，聯電第2季調漲報價的幅度高出預期，除預估集團本季營收成長5%外，晶圓平均售價更大幅成長6%，毛利率達到30%，遠高出市場預測的27%。

滙豐進一步表示，第3季進入需求旺季，聯電價格還會積極上調，該券商情境中，預測聯電晶圓平均售價可能調漲2-15%不等，相較其原本預估的每股純益（EPS）額外增加0-31%。若初步以2%推算，第3季毛利率便能持穩第2季的30%，而若大幅調漲15%，毛利率將上探33.6%。

考量市場需求及報價持續強勁，滙豐將聯電今年EPS預估上調到2.97元，2022年上修到3.51元，並首度提出2023年EPS預測為4.34元。

聯電 晶圓代工 毛利率

延伸閱讀

聯電第六屆綠獎 今世界地球日徵件開跑

張忠謀：難再打造下個護國神山

聯電傳明年代工價漲幅一到兩成起跳 代工價超過台積電

全民權證／聯電 押價內外15%

相關新聞

台股變超級大賭場！政府像「抽頭莊家」 謝金河：正視數字背後問題

台股的當沖幻覺

晶圓雙雄領漲 台股漲78點開在17,378點、再改寫新高

今（26）日亞股漲跌互見、台指期開高走揚，台股開盤上漲78.09點，開在17,378.36點，在聯電（2303）、台積電...

晶圓代工報價漲不停！滙豐上修聯電目標價至68元

晶圓代工報價漲不停，滙豐證券26日報告指出，聯電（2303）受惠產能供不應求，第2季晶圓平均售價（ASP）預期較第1季成...

營運「一路發」！小摩喊欣興挑戰168元新高價

繼里昂證券唱旺欣興（3037）首季毛利率挑戰十年新高，摩根大通最新報告指出，由於ABF載板供給缺口進一步擴大，原先該券商...

台股盤中逼近17,500關卡 聯電認購權證夯

台股今（26）日開高走高，盤中指數創下歷史新高，來到17,495點，逼近17,500關卡；而電子股重啟攻勢，聯電（230...

VIX大跌！富邦投信公告 期富邦VIX申報清算

全球股市大漲，恐慌指數「VIX」再度走低，台股中的期富邦VIX（00677U）最新計算近30日平均淨值僅剩1.97元，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。