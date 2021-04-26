晶圓代工報價漲不停！滙豐上修聯電目標價至68元

晶圓代工報價漲不停，滙豐證券26日報告指出，聯電（2303）受惠產能供不應求，第2季晶圓平均售價（ASP）預期較第1季成長6%，毛利率提前成長到30%，且第3季晶圓平均售價還有大幅成長5-15%的空間，為此將聯電目標價提高到68元。

滙豐表示，聯電第1季營收符合預期，獲利預期和市場預測相當，但值得期待在晶圓產能更加緊繃，聯電第2季調漲報價的幅度高出預期，除預估集團本季營收成長5%外，晶圓平均售價更大幅成長6%，毛利率達到30%，遠高出市場預測的27%。

滙豐進一步表示，第3季進入需求旺季，聯電價格還會積極上調，該券商情境中，預測聯電晶圓平均售價可能調漲2-15%不等，相較其原本預估的每股純益（EPS）額外增加0-31%。若初步以2%推算，第3季毛利率便能持穩第2季的30%，而若大幅調漲15%，毛利率將上探33.6%。

考量市場需求及報價持續強勁，滙豐將聯電今年EPS預估上調到2.97元，2022年上修到3.51元，並首度提出2023年EPS預測為4.34元。