快訊

奧斯卡／南韓第一人！73歲尹汝貞「夢想之地」奪女配角

車撞加油站男死女傷急喊「不要報警」原因曝光

營運「一路發」！小摩喊欣興挑戰168元新高價

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
欣興董事長曾子章。報系資料照
欣興董事長曾子章。報系資料照

繼里昂證券唱旺欣興（3037）首季毛利率挑戰十年新高，摩根大通最新報告指出，由於ABF載板供給缺口進一步擴大，原先該券商對欣興預測的毛利率太保守，估計可能較去年第4季提升逾2個百分點，毛利率上探16.8%，配合載板後續幾季仍有調漲空間，欣興營運樂觀無虞，將其目標價升上168元市場第一高。

緊追在摩根大通之後，是花旗環球喊欣興160元，高盛喊150元等。摩根大通直指，欣興財報公布後，有望讓市場對火災的隱憂一掃而空，肯定欣興是ABF漲價的最大受益者。

摩根大通表示，ABF載板供給短缺情形，比預期更加嚴重，先前對欣興的毛利率預測偏保守，預估至少較前一季擴張2個百分點以上，毛利率從16.5%上調到16.8%。而市場預期欣興毛利率提升0.5個百分點，不久前上修的里昂則預期欣興毛利率成長到16.3%（十年新高）。

展望來看，摩根大通指出，由於ABF載板供不應求難解，第2季報價確定續漲，下半年進入需求旺季，進一步讓載板上漲趨勢更加鞏固，加上欣興工廠逐步復工，營運逐季成長確立。

外資推估，欣興2、3季每股純益（EPS）連續提高到1.25元、1.64元，全年EPS上修到5.44元，2022年為7.6元，21.5倍本益比推算的目標價達168元。

欣興 毛利率 摩根

延伸閱讀

ABF供不應求 欣興中長多可期

一片小載板 如何擾亂台積電、英特爾的戰局？

全民權證／欣興 挑中長天期

欣興擴產 新竹租地

相關新聞

千金股點將 外資新增五檔

聯發科上周五（23日）站上千元關，帶動台股首見「九千金」的市場盛況。在這波力捧高價股的外資法人，看好上市櫃公司獲利持續上...

晶圓雙雄領漲 台股漲78點開在17,378點、再改寫新高

今（26）日亞股漲跌互見、台指期開高走揚，台股開盤上漲78.09點，開在17,378.36點，在聯電（2303）、台積電...

營運「一路發」！小摩喊欣興挑戰168元新高價

繼里昂證券唱旺欣興（3037）首季毛利率挑戰十年新高，摩根大通最新報告指出，由於ABF載板供給缺口進一步擴大，原先該券商...

美國市場需求強勁 高爾夫鏈Q2業績衝

看好疫情趨緩後，高爾夫裝備領域迎來前所未有的需求，參與人數大幅增加中，最大市場的美國高爾夫終端需求強勁，帶動台灣高爾夫球...

VIX大跌！富邦投信公告 期富邦VIX申報清算

全球股市大漲，恐慌指數「VIX」再度走低，台股中的期富邦VIX（00677U）最新計算近30日平均淨值僅剩1.97元，不...

台股往上攻堅 電子權值股須帶量領軍向上突破

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸認為，因市場資金充沛，各類股輪動快速，盤面上看到面板、航運、塑化、鋼鐵等類股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。