營運「一路發」！小摩喊欣興挑戰168元新高價

繼里昂證券唱旺欣興（3037）首季毛利率挑戰十年新高，摩根大通最新報告指出，由於ABF載板供給缺口進一步擴大，原先該券商對欣興預測的毛利率太保守，估計可能較去年第4季提升逾2個百分點，毛利率上探16.8%，配合載板後續幾季仍有調漲空間，欣興營運樂觀無虞，將其目標價升上168元市場第一高。

緊追在摩根大通之後，是花旗環球喊欣興160元，高盛喊150元等。摩根大通直指，欣興財報公布後，有望讓市場對火災的隱憂一掃而空，肯定欣興是ABF漲價的最大受益者。

摩根大通表示，ABF載板供給短缺情形，比預期更加嚴重，先前對欣興的毛利率預測偏保守，預估至少較前一季擴張2個百分點以上，毛利率從16.5%上調到16.8%。而市場預期欣興毛利率提升0.5個百分點，不久前上修的里昂則預期欣興毛利率成長到16.3%（十年新高）。

展望來看，摩根大通指出，由於ABF載板供不應求難解，第2季報價確定續漲，下半年進入需求旺季，進一步讓載板上漲趨勢更加鞏固，加上欣興工廠逐步復工，營運逐季成長確立。

外資推估，欣興2、3季每股純益（EPS）連續提高到1.25元、1.64元，全年EPS上修到5.44元，2022年為7.6元，21.5倍本益比推算的目標價達168元。