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晶圓雙雄領漲 台股漲78點開在17,378點、再改寫新高

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

今（26）日亞股漲跌互見、台指期開高走揚，台股開盤上漲78.09點，開在17,378.36點，在聯電（2303）、台積電（2330）、聯發科（2454）等齊漲下，台股一度漲141點，來到17,441點，再度改寫新高紀錄。

上周五美股開高走高，四大指數收盤全數上漲。受惠新屋開工數據大幅優於市場預期，且4月Markit PMI創下歷史新高，加上美國CDC恢復嬌生疫苗施打，更加激勵市場對經濟復甦信心，而且企業財報公布持續良好，而淡化前一日富人稅的利空消息，推升標普500指數收盤再次創下歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲227.58點，或0.67%，收在34043點；標普500指數上漲45.19點，或1.09%，收在4180.17點；Nasdaq指數上漲198.4點，或1.43%，收在14016.8點；費半指數上漲63.81點，或2.03%，收在3196.98點。

展望後市，統一投顧認為，上周加權指數上漲141點，周線連五紅，目前各期均線維持多頭排列，技術線型續強。考量全球景氣緩步復甦，美國基建法案積極推行，Fed維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，加上目前正值美股及台股第1季財報登場，財報利多可期，有利多頭行情延續。

台股 財報

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