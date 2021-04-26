千金股點將 外資新增五檔

聯發科上周五（23日）站上千元關，帶動台股首見「九千金」的市場盛況。在這波力捧高價股的外資法人，看好上市櫃公司獲利持續上修還有成長空間，進一步喊出緯穎、力旺、環球晶、聯詠及台積電中長線將晉升千金股，整體千金股部隊看增至14檔之多，反映台股交投熱度有望再提高。

對比去年第3季，台股已經有大立光、矽力、祥碩、信驊及譜瑞五千金，主要外資及國內投顧看好旭隼等七檔準千金，當時推估的千金俱樂部約12檔。而目前台股已有九千金，潛力千金股多了力旺、環球晶等，千金名單再擴大，為台股行情持續攻堅指標。

具體來看，外資圈近期對高價股的看法調整不少，原本積極力捧已是千金股的祥碩再挑戰2,000元，但受到世芯波及，僅剩摩根大通續挺，摩根士丹利和里昂都改口不再喊「二」字頭股價。

另外再傳痛失大單的精測，也只剩摩根大通維持千元預測，另一家喊千元的瑞士信貸已經失望砍評。

取而代之是花旗進一步上調緯穎目標價至1,300元，美銀將力旺納入追蹤，同步看好環球晶，目標價分別喊上1,100元、1,150元，加上此前里昂及Aletheia資本已把聯詠和台積電目標價喊到1,000元，千金部隊有機會達到十檔以上。

華南投顧董事長儲祥生表示，上周五電子高價股和權值股同步表態，反映資金從傳產換手買進電子股，若本周強勢電子股繼續增加，有望確立電子股為主流，強化台股上漲的多頭能量。

上述又以緯穎、力旺及環球晶股價都突破800元，最被看好近期晉升千金股。花旗認為，緯穎股價有望表態，在於伺服器景氣明顯好轉，且第2季英特爾新晶片問市，市場對換機潮寄予厚望，進入下半年，緯穎還有亞馬遜、臉書等大單導入。