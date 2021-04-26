資金買盤 轉進電子

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導

電、傳主流蹺蹺板易位。上周五（23日）傳產族群獲利了結賣壓出籠，各傳產龍頭與指標股如台泥、統一、台塑、南亞、台化、中鋼、貨櫃三雄等均下跌，資金買盤轉進電子股，成交值占大盤升至54%，再譜台股多頭主旋律。

加權指數雖然上周四爆天量下跌，但在上周五電子股回神主導攻勢下，指數站回17,300點。上周大盤上漲141點，漲幅0.8%，順利達成周線連五紅。

盤面表現上，電子股躍居資金主流，從上周市值增加前十大，多為電子股也可明顯看出。包括聯發科、聯電、群創等電子股，上周都在市值增加前十大之列。前十大中，只有三檔傳產股如陽明、台泥、富邦媒，其他七檔均為電子股，分別為：聯發科、聯電、群創、台勝科、友達、彩晶、群聯。

此外，觀察上周五外資、投信、自營商同步買超的標的，且同買合計張數逾千張者，也是以電子股居多，包括：華邦電、金像電、聯發科、偉詮電、聯詠、技嘉、晶技、景碩，以及矽創等，當日多大漲超過4%，其中偉詮電、矽創更是收在漲停。

電子股 聯發科

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