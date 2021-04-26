美國市場需求強勁 高爾夫鏈Q2業績衝

看好疫情趨緩後，高爾夫裝備領域迎來前所未有的需求，參與人數大幅增加中，最大市場的美國高爾夫終端需求強勁，帶動台灣高爾夫球頭類股，營運表現續強，今年第2季有望迎來業績高峰下，市場看好復盛應用（6670）、明安、大田等供應鏈將受惠。

國票、台新等投顧分析，高爾夫球運動受惠於新冠疫情改變運動習慣的影響，疫情後美國打高球球人口增加，且打球人口也有年輕化趨勢，其中，美國與日本市場就約占總高爾夫球市場的三分之二，2020年美國占全球約46%的市場。

根據國際研調機構的調查，在2015~2020年的五年中，美國高爾夫消費群增長了19%、達到3,690萬人，約有五成的戶外打球人口也在非戶外場地打球，僅在非戶外打球的人口年複合成長率（CAGR）已達11.6%，透露高爾夫練習場、室內高爾夫模擬俱樂部等新興商機已蔚為風潮。

以高爾夫設備需求來看，根據美國高爾夫龍頭品牌Callaway發布的營運報告顯示，今年第1季的淨銷售額將超過去年同期，但將繼續受到疫情影響，而高爾夫設備的持續強勁需求被暫時的供應限制所抵消，顯示代工廠產能已無法支應需求，並預期有機會從第2季開始追加供應，有利高爾夫設備需求將達到高峰。

此外，今年3月Callaway宣布已完成與Topgolf的合併，後者的加入，預期會進一步帶動高球球具的需求，因此，市場預期復盛應用、明安等Callaway主要球具供應鏈將因此受惠。

分析師表示，復盛應用為國內球桿頭製造龍頭，也是全球最大高爾夫球具製造商，客戶涵蓋國際前四大品牌，包含Callaway、Ping、Titleist等，目前上半年產能滿載，訂單能見度已到第3季，第2、3季傳統淡季都將優於第1季，整體呈現旺季仍旺、淡季不淡的格局，加上第4季為全年最旺季度，今年營運動能優於以往，營運年成長幅度有望達到六成。

大田方面，除高爾夫球具代工外，旗下有100%轉投資領航複材科技，負責碳纖維單車車架代工業務，而進入後疫情時代，目前在各大品牌銷售通路大幅增加下，自行車展望已優於高球，接單已滿到第3季。