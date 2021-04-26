一周盤前股市解析／航運、鋼鐵、板卡 擇優布局

美國總統拜登計劃將資本利得稅由目前的20%提高至39.6%，幾乎倍增的稅率導致全球股市震盪，但美國疫苗施打後經濟活動恢復優於預期下，台股上周五（23日）低接買盤進場，指數大漲203點、收在17,300點，全周指數上漲141點，周K線連五紅。

台新投顧協理范婉瑜表示，台股上周四行情盤中再創17,428點歷史新高，但寫下歷史新天量的同時、行情卻下跌逾百點，雖上周五行情快速回穩，但市場仍對技術線型仍存有疑慮。

不過，觀察過往，由於價量鮮少同時到頂，因此，行情應不致於形成V形反轉，但融資快速增加，籌碼轉趨紊亂，近期仍有重演巨量震盪的機率，短線支撐觀察月線力道。

操作上，金融與傳產短線漲多，可適度減碼漲多的個股；電子方面，4月中下旬為美國科技股超級財報周，近期電子股恐陷入盤整或修正，短線觀望為宜。

日盛投顧分析師蕭森寶認為，短線台股震盪加劇，市場觀察心態轉濃，可以月線16,835點為短期多空分界，跌破前建議不宜太過偏空。操作上，強勢的傳產、原物料仍為盤面上主流，但個股操作高周轉取代高持股，慎防追高風險，中長期布局可留意拉回整理已久的5G、DRAM、蘋概等相關電子股。

統一投顧研究部主管廖婉婷表示，台股短線雖獲利了結賣壓較沈重，指數震盪回測10日均線等支撐，但目前全球景氣緩步復甦，美國基建法案積極推行，聯準會維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，加上目前正值美股及台股第1季財報登場，預期財報利多可期，有利多頭行情延續。

短線漲多震盪為正常現象，投資人不必過度恐慌，逢低仍可擇優選股布局，建議留意產品報價上揚、以及殖利率題材的個股或類股，包括航運、鋼鐵、塑化、紡織、造紙、水泥、銅箔及板卡等族群。