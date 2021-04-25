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富邦越南規模增40% 人氣打入ETF 12強

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
富邦越南ETF。資料來源：富邦投信youtube頻道
富邦越南ETF。資料來源：富邦投信youtube頻道

富邦越南（00885）上周二（19日）轟動掛牌，雖然蜜月行情只上演一天，但國人持續看好越南爆發力，股市中買盤及初級市場申購不斷增加，目前該ETF規模已躍升到85億元，集保結算所最新統計，富邦（0052）越南的受益人超過4.9萬人，也一舉晉升台股掛牌ETF的人氣12強。

有趣的是，富邦越南19日才掛牌，但16日就有初步結算的受益人數字，約有10,643人，到23日為止的當周則大幅成長到49,778人，超越同樣有高人氣的國泰股利精選30（00701）、元大全球未來通訊（00861）、永豐台灣ESG（00888）等熱門ETF。

富邦越南19日上市盤中一度大漲20%，強勢表現全市場都關注，但隨著富邦投信加發籌碼及台股高檔震盪，該ETF表現轉為溫吞。20到23日連跌四天，惟24日也有落底打出紅棒的止跌訊號。

市場買盤持續增加，帶動富邦越南ETF的規模已從掛牌時約53億元，飛快成長到85億元，成長幅度達41.5%。受益人也一口氣躍升到4.9萬人，排行台股第12強。

比富邦越南有更高人氣的前11檔ETF，依次有元大高股息（0056）、國泰台灣5G+（00881）、元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）、富邦台50（006208）、中信中國高股息（00752）（00882）、元大台灣50反1（00632R）、富邦公司治理（00692）、元大臺灣ESG永續（00850）、期元大S&P石油（00642U）和期富邦VIX（00677U）。

其中，排行前十都有6萬以上受益人，近期新掛牌ETF人氣普遍能延續一個月或更久，富邦越南人氣也應有進一步成長空間，有機會挑戰十強。

富邦投信 越南

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