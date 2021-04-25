三檔黑馬ETF 投資人兩頭賺

台股表現氣勢如虹，今年最會漲的族群分布在高股息、中小型股及傳產股，連帶讓台股ETF績效紅不讓，尤其中小型股的富邦臺灣中小ETF，迄今光漲幅就高達54%；另高股息的元大台灣高息低波、5G ETF的國泰台灣5G+，也繳出擊敗大盤佳績，有機會讓投資人賺價差又賺股息。

今年類股輪動是台股最大特色，有別於過去兩年台積電概念的ETF一枝獨秀，今年以來高股息、中小型股和傳產股比重高的ETF表現優異，績效前茅產品甚至創造比大盤多出數倍的報酬。

到23日止，今年最會漲的三檔台股原型ETF，依次為富邦臺灣中小上漲54%、元大台灣高息低波漲22.9%、元大中型100漲22.7%。另外國泰台灣5G+、元大高股息也分別以18.3%、17.8%的績效擊敗大盤。

富邦臺灣中小重押群創、萬海、陽明三大飆股，僅該三檔權重就超過40%，還買到天鈺、永豐餘、敦泰、立積、豐興等強股，績效跟著一飛沖天，拉長到近一年報酬率更達到130%，超越富邦科技的107%。