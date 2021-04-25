台股ETF夠利 配息率衝6％

台股飛越17,000點大關後持續向上，今年來漲幅高達17%，成全球強勢股市指標。法人指出，加上上市櫃公司去年獲利創新高，台股ETF今年配息可望增加外，還有資本利得值得期待；高人氣的高股息ETF中，最佳預估配息率仍達5%～6%。

各投信統計，依各ETF指標指數成分股殖利率推算的指數殖利率，還有5%以上高水準，包括人氣最高、超過35萬股民投資的元大高股息約5.6%，坐擁14萬名粉絲的國泰永續高股息也有5%。

富邦臺灣優質高息、國泰股利精選30、新光內需收益、元大台灣高息低波、永豐台灣ESG及FH富時高息低波等，也有4%～5%，皆優於台股3%的殖利率。

至4月底，各檔ETF指標指數成分股中的電子和傳產股普遍公布配息，如元大高股息、元大台灣50等，都有七成以上成分股出爐。相較下，金融股多數還沒宣布，國泰股利精選30的金融股有一半以上股息未知，指數殖利率仍可能大幅變化。

元大投信ETF投資團隊指出，今年台股大漲，直接影響ETF的殖利率下滑，但訴求高股息的ETF依舊有不錯配息可期，主因上市櫃公司去年獲利新高，預估今年派出的總股息也會不錯，大多數高股息股票基期仍然偏低，因此配息不見得比較差。

以元大高股息為例，目前殖利率前三高成分股遠雄、亞泥及漢唐，現金殖利率都還有7%，同時有華碩、台泥等11檔超過5%，剩下大聯大、兆豐金及瑞儀尚未公布；30檔成分股平均殖利率逾5%。

元大高股息去年度配發1.6元股息，前年配發1.8元為近年高峰，今年可關注配到1.6～1.8元或更多股息。

國泰投信ETF經理人游日傑指出，部分ETF的信託契約中，載明若股價高於發行價格，可斟酌配發資本利得。指數殖利率未包含這部分，今年台股行情不錯，ETF實際配息率可能高於指數。