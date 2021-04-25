股東會旺季 卡位高勝率股

上市櫃公司股東會即將進入召開高峰期，市場檢視公司未來展望，尋找機會搭上股東會行情，個股如彩晶、南茂等受惠市況轉佳，今年營運轉強可期，有望一展股東會行情，為市場加溫。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，隨經濟解封以及消費振興，獲利表現可望支撐股市行情，隨時序步入股東會舉行期間，股東會行情可望進一步為台股加溫。

群益投顧董事長蔡明彥表示，股東會多於5至6月召開，公司派大都會在股東會前做多，營造偏多氛圍。另可留意的是，部分個股適逢董監改選，新經營階層入主也成為股價上漲的助力。

據CMoney統計，6月底前會有1,726檔個股股東會，315家將於5月打頭陣，揭開股東會旺季序幕。當中，近三年股東會前十日漲多於跌，且平均漲幅逾3%，近期並有法人資金進場布局，有利股價轉強的個股有彩晶、南茂、台光電、益登、台灣高鐵、智原、聯邦銀、零壹等。

彩晶受惠於平板電腦需求強勁，獲利持續轉佳；南茂因記憶體與驅動IC封測需求暢旺，第2季營收有望續創新高；台光電等PCB上游族群在銅等國際原物料價格大漲下，受惠可期。相關個股皆具轉機，股東會上可望確認市況或進一步釋出更多偏多訊息，牽動買盤提前卡位。

營建股是另一個可關注的族群。群益投顧副總裁曾炎裕指出，營建股去年獲利未受疫情影響，但因應打炒房政策與未來開發需求，股利發放率約六至八成，加上首季房稅合一2.0政策使營建股股價受到壓抑，造成大多數營建股現金殖利率都超過6%，預計股價約在股東會或除息前一個月開始反應。

個股除了可能於股東會會前出現漲升，蔡明彥指出，部分經營階層會在股東會上釋出樂觀營運展望，並順水推舟宣布調高股利，使股價於股東會後再度上漲，投資人可留意相關獲利契機。

李秀利、蔡明彥皆提醒，布局上最好從近月營運表現較佳的標的著手，以降低下檔風險，尤其目前市場位處高檔，易牽動獲利賣壓出籠，須留意國際股市、外資動向及新台幣匯率走勢，謹慎控管資金投入水位。