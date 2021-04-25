奇亞幣掀熱潮 概念股紅火

繼比特幣後，奇亞幣（Chia）近期引發熱潮，導致礦工瘋搶固態硬碟（SSD）與傳統硬碟（HDD），造成中港台的SSD與HDD突然短缺，價格飆升，日本也受到影響，將導致儲存設備供應鏈廠商出貨量爆發，推升業績成長。

儲存設備供應鏈包括HDD與SSD供應商的金寶與廣明，他們是希捷（Seagate）與威騰（WD）的HDD代工廠，記憶體模組廠威剛、創見、宇瞻、十銓，NAND Flash控制IC群聯與慧榮，金屬表面處理的匯鑽科，硬碟零件供應商銘異與和勤等。

由於新冠肺炎疫情，造成遠距上班與遠距教學需求，原本就推升電腦相關儲存設備需求，現在Chia礦工在市場大量掃貨HDD與SSD，尤其大容量產品最搶手，可望讓儲存設備供應商出貨更暢旺。

希捷與威騰是全球前兩大HDD廠，占全球75%以上市占，金寶與廣明有泰國廠，之前因為美中貿易戰升溫，兩大品牌廠把HDD產能轉移到泰國，金寶與廣明也跟著擴大在泰國投資，增加HDD產能，可望受惠。

金寶表示，遠距上班與遠距教學風潮，本來就帶動儲存設備需求暢旺，若不考慮缺料，第2季業績優於第1季，下半年優於上半年，呈逐季成長格局。儲存網通設備約占金寶六成營收比重。

外電報導，中港礦工開始大量囤積HDD及SSD，認定儲存空間需求將因採礦熱潮暴增，帶動線上與實體門市硬碟價格飆漲，供給短缺。例如有香港代理商表示，近兩日被掃走了大量SSD與HDD，目前香港4TB至18TB的HDD售價已調漲港幣200至600元不等。

大陸市場方面，淘寶、京東等電商平台，商用級大容量硬碟也遭一掃而空。大陸比價網manmanbuy.com資料顯示，京東網站上，WD製造的12TB的HDD，2月報價還只有人民幣2,188元，4月已飆升至人民幣3,499元。淘寶網由Seagate打造的8TB商用HDD，原價為人民幣1,150元，4月14日也飆至人民幣2,160元。

台灣市場方面，momo網有部分幾款容量1TB以上的SSD售光；PChome部分幾款SSD也銷售一空。日本網站指出，受採礦影響，全世界幾乎都在買大容量HDD，要獲得恐更加困難。