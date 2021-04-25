獲利上修股 攻守兼備

台股逐漸擺脫疫情影響，經濟可望持續增溫，各機構於近期上修台灣經濟成長表現，部分個股搭上市況轉佳利多，今年營運展望佳，中信金、聯電等個股獲內外資法人看好，近期也獲三大法人資金進場，基本面、籌碼面雙支撐下，有望於台股震盪行情中扮演抗震與上攻指標。

主計總處預估台灣GDP可望從去年3.1%上升至今年4.6%。在半導體景氣持續復甦，及原物料產業回溫下，上市櫃公司獲利可望續創新高至2.3兆元，增幅維持兩位數，基本面對台股有撐，許多法人機構也重新評估公司今年獲利表現。

據統計，本月以來有392檔個股獲高盛、美林、瑞信等外資，或兆豐、中信、凱基、台新等內資券商上調全年獲利，其中，近十日有外資、投信、自營商同步買進百張以上，加總逾千張的個股有中信金、聯電、華航等15檔。

元富投顧總經理鄭文賢表示，隨著疫情引發的供應鏈問題尚未解決，加上拜登政府伺機推動基礎建設方案，原物料價格維持高檔，資金流向鋼鐵、航運、塑化等傳產股，惟航運類股日前成交占比來到近20%，不排除短暫休息。

電子股部分，台積電上修今年營收增長，然第2季毛利率較第1季下滑，半導體類股短期休息，資金流向相關電子漲價題材，包含面板、矽晶圓、記憶體等族群，仍為近期可關注焦點。

第一金臺灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝分析，台股近兩周來上沖下洗，震盪劇烈，並且爆出大量，單日最大換手量超過6,000億元，引發投資人恐慌，但若未來成交金額維持4,000億元以上，預期大量後還有新高可期，盤勢可望呈現震盪盤堅格局。

展望後市，由於美國ISM製造業採購經理人指數（PMI）達近37年新高；歐洲、中國大陸等經濟數據表現強勁，為台股電子業新訂單領先指標，未來業績動能將持續擴張，電子股獲利有進一步上修的空間，股價如拉回，可留意布局的機會。